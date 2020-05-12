Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом: Обстановка остается напряжённой. Почти 40% заражаются в семье или при общении с друзьями

«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации остается достаточно напряжённой. И количество заболевших новой коронавирусной инфекцией каждый день добавляется. Но вместе с тем уровень заболеваемости, а это расчет на 100 тысяч населения <...> это 158,3 случая, относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации заболевания», — заявила она.

Глава надзорного ведомства также отметила, что оценка числа заболевших через сравнение на 100 тысяч человек является наиболее правильной. Попова подчеркнула, что «последние 10 суток общее число зарегистрированных заболевших <...> статистически примерно одно и то же».

По ее словам, почти у 40% заразившихся COVID-19 переносят его бессимптомно. Примерно 37% были инфицированы коронавирусом в семье или при общении с друзьями. За три недели в России также выросла с 5 до 7% доля заболевших детей до 17 лет. В больницы же госпитализируют только 28,4%, остальные лечатся от коронавируса дома.

Анна Попова отметила, что выход из режима самоизоляции должен осуществляться с учетом ситуации в каждом отдельно взятом регионе, однако социальное дистанцирование и масочный режим по-прежнему остаются критически важными.

Ранее американские ученые пришли к выводу, что в 2020 году ни в одной стране не достигнут коллективного иммунитета против COVID-19. При самом позитивном сценарии, он может возникнуть не раньше следующего года. Тем временем, врач-реаниматолог Покровской больницы Сергей Саяпин, переболевший коронавирусом, дал несколько советов о том, как не заразиться COVID-19. Почитать его рекомендации можно по ссылке.

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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