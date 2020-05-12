Оскорбления в интернете предлагается отнести к публичным. Для граждан предусмотрена ответственность — штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юридических — от 200 до 700 тысяч. Также предлагается наказывать должностных и юридических лиц за «непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информаци или интернете».

Авторы законопроекта предлагают изменить понятие «оскорбление» — в случае принятия закона им будет считаться «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме». Наказание за такое оскорбление предложен увеличить с 1-3 тысяч рублей до 3-5 тысяч. Также авторы законопроекта предлагают ввести наказание за оскорбление для муниципальных и государственных служащих. За первое нарушение — от 50 до 100 тысяч или дисквалификация на срок до одного года.

«Анализ правоприменительной практики показывает, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, в том числе содержащегося в публично демонстрирующемся произведении и СМИ, не является достаточно эффективным. Обязательным квалифицирующим признаком данного деяния является неприличная форма. Между тем, унижение чести и достоинства человека, особенно посредством СМИ, не обязательно должно выражаться в неприличной форме», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в правительстве России подготовили законопроект, дающий право полицейским вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома. Законопроект также предусматривает право полицейского «с обнаженным огнестрельным оружием» применять его при задержании — в случае, если лицо попытается не только прикоснуться к оружию, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».