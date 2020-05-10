Президент России Владимир Путин объявит решение о дальнейшем продлении нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса в России. Совещание пройдет в понедельник, 11 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Путин выступит 11 мая с обращением о дальнейшем продлении карантина
«Завтра у президента запланировано совещание», — сказал он. Отметим, что в Москве уже продлили пропускной режим, а также ограничения по работе сфер услуг, культуры, спорта, образования до 31 мая. Мэр Москвы сказал, что открываться «пока еще рано». Позже и в Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса до конца мая. Горожан обязали носить маски и защитные перчатки в общественных местах, а за нарушение масочного режима петербуржцам грозит штраф в 4 тысячи рублей.
Напомним, на последнем совещании президента России Владимира Путина с главами регионов обсуждался отказ от режима самоизоляции, а также других ограничений, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. С докладами выступили главный санитарный врач РФ Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.
По итогам предыдущего обращения президента, которое состоялось 28 апреля, правительство должно было к 5 мая подготовить план по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции с 12 мая. Как отмечал Владимир Путин и другие представители ведомств, решение об отмене действующих ограничений будет зависеть от коронавирусной статистики в период майских праздников.
Напомним, впервые президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса 25 марта. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения Covid-19 в России.
2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.
8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.
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