Путин выступит 11 мая с обращением о дальнейшем продлении карантина

Напомним, на последнем совещании президента России Владимира Путина с главами регионов обсуждался отказ от режима самоизоляции, а также других ограничений, введенных в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. С докладами выступили главный санитарный врач РФ Анна Попова и мэр Москвы Сергей Собянин.

По итогам предыдущего обращения президента, которое состоялось 28 апреля, правительство должно было к 5 мая подготовить план по поэтапному выходу страны из режима самоизоляции с 12 мая. Как отмечал Владимир Путин и другие представители ведомств, решение об отмене действующих ограничений будет зависеть от коронавирусной статистики в период майских праздников.

Напомним, впервые президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны в связи с распространением коронавируса 25 марта. Тогда глава государства сообщил о переносе всероссийского голосования по поправкам к Конституции и объявил нерабочую неделю, которая была введена в целях сокращения скорости распространения Covid-19 в России.

2 апреля Путин вновь выступил с обращением — тогда правительством было решено продлить нерабочее время до 30 апреля.

8 апреля, президент России в очередной раз выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось дополнительных выплат медицинским сотрудникам и мер по поддержке бизнеса в период пандемии. Правительству также предложено отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав, других удостоверяющих документов не менее чем на три месяца.



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