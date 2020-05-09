Комздрав официально подтвердил смерти трех медицинских сотрудников от коронавируса

Напомним, в больнице им. Боткина умер врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Белошицкий, который проработал в Елизаветинской больнице более 20 лет. В последние дни жизни он находился на аппарате ИВЛ, а впоследствии — ЭКМО. Он стал первым врачом, погибшим после заражения COVID-19.

На следующий день умер заведующий отделением нейрохирургии Александровской больницы. У него был диагностирован COVID-19. Алексей Филиппов проработал врачом-нейрохирургом более 20 лет. Ему был 51 год.

Напомним, у врачей закрытого на карантин отделения клиники СЗГМУ Мечникова обнаружили коронавирусную инфекцию. Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов заявил, что число заболевших медиков преувеличивают. По словам Сайганова, их не десять, а двое. Ранее в онкологическом отделении клиники на Пискаревском проспекте скончались четыре пациента. Ректор СЗГМУ Мечникова Сергей Сайганов тогда сообщил, что только один из умерших, тяжелый онкобольной, был инфицирован COVID-19. У остальных при вскрытии коронавирус не был выявлен.

1 мая, стало известно, что у У 111 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе в Петербурге обнаружили коронавирус. В Мариинской больницы в Петербурге у около 50 сотрудников диагностировали COVID-19. «Порядка 50 заболевших. Дело в том, что у нас есть определенные пропускные мощности ПЦР-лаборатории, которая развернута на территории нашего стационара. И единовременно не может взять анализы у всех двух тысяч сотрудников. У основной массы были взяты», — поделились в больнице.



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