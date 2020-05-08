Оксана Пушкина — о всплеске домашнего насилия во время пандемии, нашумевшем законе и Регине Тодоренко

Об исследовании домашнего насилия, которое провел Санкт-Петербургский государственный университет

Это экспертно-аналитическое исследование было подготовлено по заказу Госдумы. Питерские ученые проанализировали, как борются с домашним насилием у нас и в других странах: какие законы приняты и как они исполняются. Из 78 заявок от разных комитетов и депутатов наша была утверждена третьей. Это говорит о том, что несмотря на некоторое сопротивление (а оно есть в стенах самой Думы, среди моих коллег), проблема есть, о ней знают, хотя и часто замалчивают. Исследование подтвердило, что во многих семьях насилие остается нормой. И это неудивительно, ведь стереотип «кто сильнее, тот и прав» существовал в нашем обществе веками. Такая патриархальная модель характерна не только для России, прогрессивные люди сопротивляются ей во всем мире, и со временем ценности меняются. Поэтому я понимаю, что работаю скорее на молодое поколение, чем на свое. 80% семей в России знают, что такое домашнее насилие, так или иначе сталкивались с каким-то его видом: экономическим, психологическим, физическим. Пришло время эту ситуацию менять.

Кто страдает от домашнего насилия сейчас?

В основном это женщины, но не только — еще старики и дети. Когда наши оппоненты говорят, что феминистки думают только о себе, они забывают, что мы хотим помочь еще и множеству стариков — из-за пандемии они оказались самыми незащищенными. Очень много тревожных звонков и писем приходит на нашу горячую линию и почту help.me.pushkina@gmail.com. Также к нам обращаются через сайты tineodna.ru, nasiliu.net. У нас очень дружная команда, этакие «Ангелы Чарли». К нам обращаются соседи пожилых людей с просьбой о помощи, и это понятно. Пенсия сегодня — это единственный стабильный источник дохода семейного бюджета. И если ты потерял работу, а еще плохо воспитан и совсем озверел от несправедливости, тебе неважно, мать перед тобой или отец — ты просто приходишь и буквально выбиваешь деньги. Сами пострадавшие не хотят жаловаться, но если рядом живут неравнодушные люди, они бьют тревогу. Такая история у нас, например, была в Петербурге — нам удалось спасти человека буквально в последний момент.