Какие профессии будут популярны после пандемии COVID-19? От антикризисных консультантов до сиделок

Самыми востребованными специалистами на рынке окажутся антикризисные консультанты, а также советники по вопросам личных финансам. Именно они помогут малым, средним и крупным бизнесам справится с «критическими обстоятельствами» и другими последствиями всемирного кризиса, который, вероятнее всего, станет следствием локдауна по COVID-19.

Кроме прочего, эксперты отмечают усиление роли диджитал-сферы. Самыми популярными профессиями в этой среде окажутся программист, SMM и контент-менеджер, чьи позиции ожидаемо укрепятся из-за цифровизации многих рабочих процессов и перехода на удаленный формат работы.

«Связующими звеньями между клиентами и компаниями» окажутся консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки. От их услуг также не поспешат отказываться после окончания пандемии.

Работа на «удаленке» также показала важность верного тайм-менеджмента и организации рабочих процессов, поэтому эксперты в этой сфере также могут рассчитывать на стабильный доход. К ним же исследователи из Института прогрессивного образования добавляют и дизайнеров интерьеров, чьи услуги потребуются тем людям, кто изменит свой режим, перенесет часть процессов из офиса на дом и захочет организовать удобное рабочее пространство в своим жилище. А также психологов, к которым люди начнут все чаще обращаться за индивидуальными и семейными консультациями.

Также аналитики отметили, что и после пандемии людям будет необходима помощь сиделок, онлайн-врачей общей практики, специалистов по бытовым услугам вроде сантехников, сборщиков мебели и фотографов, а также операторов охранных систем, которые будут следить за арендованными помещениями вместо сторожей.



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