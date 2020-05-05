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Какие профессии будут популярны после пандемии COVID-19? От антикризисных консультантов до сиделок

Эксперты Института прогрессивного образования рассказали, какие профессии будут на пике популярности после пандемии новой коронавирусной инфекции, когда эпидемиологическая ситуация по всей планете стабилизируется.

Самыми востребованными специалистами на рынке окажутся антикризисные консультанты, а также советники по вопросам личных финансам. Именно они помогут малым, средним и крупным бизнесам справится с «критическими обстоятельствами» и другими последствиями всемирного кризиса, который, вероятнее всего, станет следствием локдауна по COVID-19.

Кроме прочего, эксперты отмечают усиление роли диджитал-сферы. Самыми популярными профессиями в этой среде окажутся программист, SMM и контент-менеджер, чьи позиции ожидаемо укрепятся из-за цифровизации многих рабочих процессов и перехода на удаленный формат работы.

«Связующими звеньями между клиентами и компаниями» окажутся консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, а также курьеры, водители и диспетчеры доставки. От их услуг также не поспешат отказываться после окончания пандемии. 

Работа на «удаленке» также показала важность верного тайм-менеджмента и организации рабочих процессов, поэтому эксперты в этой сфере также могут рассчитывать на стабильный доход. К ним же исследователи из Института прогрессивного образования добавляют и дизайнеров интерьеров, чьи услуги потребуются тем людям, кто изменит свой режим, перенесет часть процессов из офиса на дом и захочет организовать удобное рабочее пространство в своим жилище. А также психологов, к которым люди начнут все чаще обращаться за индивидуальными и семейными консультациями. 

Также аналитики отметили, что и после пандемии людям будет необходима помощь сиделок, онлайн-врачей общей практики, специалистов по бытовым услугам вроде сантехников, сборщиков мебели и фотографов, а также операторов охранных систем, которые будут следить за арендованными помещениями вместо сторожей. 

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева рассказывала, что пика безработицы в России стоит ожидать в первом квартале 2021 года. По оценкам ее ведомства, без средств к существованию могут остаться от восьми с половиной до десяти миллионов человек. Ранее «Собака.ru» выясняла у главы рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главного хедхантера «Mail.Ru Group» Алены Владимирской, кого точно сократят в кризис коронавируса, в каких сферах ждать рост зарплат и как вынести из кризиса максимальную пользу для своей карьеры. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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Рита Шмакова,
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