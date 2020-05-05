С начала апреля число жалоб на домашнее насилие в России увеличилось в 2,5 раза

Как рассказала РИА «Новости» Татьяна Москалькова, в России пользуются теми данными, которые представлены как журналистами, так и различными некоммерческими организациями. По данным НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза — если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле их поступило более 13 тысяч.

В государственные структуры, в частности, в аппарат уполномоченного, подобные обращения также поступают, но при этом не носят массовый характер — Москалькова объясняет это страхом жертв и сложностями в коммуникации.

«Я думаю, что здесь проблема в коммуникации. Почта может не работать, а электронные носители не всегда удобны для человека, который является жертвой насилия в семье, потому что использование гаджета для сигнала о насилии бывает для него опасно. Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична», — отметила Москалькова.

Напомним, в апреле Совет Федерации приостановил работу над законом о домашнем насилии — его разработку продолжат после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отметив, что не разделяет мнение ряда правозащитников, утверждающих, что в России из-за самоизоляции и ограничений увеличилось число случаев домашнего насилия.

70% жителей страны считают принятие закона необходимым, всего 7% — что России такой закон не нужен. При этом четверть россиян оправдывают домашнее насилие и считают его делом, которое касается только семьи. Ранее в Госдуме предложили создать убежища для жертв домашнего насилия во время пандемии коронавируса. Из-за самоизоляции, уже в марте уровень домашнего насилия в России возрос на 24% в сравнении с февралем.