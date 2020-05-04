Победа в борьбе с новой коронавирусной инфекцией зависит не только от того, как быстро будет разработана вакцина от нее, но также, насколько равно лекарство смогут распределить по всему миру. Об этом сегодня сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время международной донорской онлайн-конференции.
Глава ВОЗ: успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько равно мы распределим лекарство от него между людьми
«Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства, а то, насколько равно мы сможем их распределить», — отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, а также добавил, что мир нельзя считать «приемлимым», если в нем одни люди защищены от вируса, в то время как другим грозит опасность.
Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил, что сейчас ведется разработка сразу нескольких вакцин от COVID-19. Несколько из них уже проходят клинические испытания на людях. Кроме этого, медикам уже известны результаты испытаний нескольких терапевтических средств. По словам Гебрейесуса, человечество сейчас «находится в лучшей, чем когда бы то ни было прежде позиции» для победы над вирусом.
Напомним, ранее ВОЗ обновила список перспективных вакцин против коронавируса. В него вошли девять разработок из России, над тремя из них работают в Петербурге. Ранее «Собака.ru» брала большое интервью у генерального директора компании BIOCAD Дмитрия Морозова, чьи сотрудники создают сразу две сыворотки из петербурга. Первая создана на основе мРНК, а вторая — результат совместной работы компании и Института экспериментальной медицины.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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