Глава ВОЗ: успех в борьбе с коронавирусом зависит от того, насколько равно мы распределим лекарство от него между людьми

«Главным мерилом успеха будет не то, как быстро мы сможем создать средства, а то, насколько равно мы сможем их распределить», — отметил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, а также добавил, что мир нельзя считать «приемлимым», если в нем одни люди защищены от вируса, в то время как другим грозит опасность.

Тедрос Аданом Гебрейесус также напомнил, что сейчас ведется разработка сразу нескольких вакцин от COVID-19. Несколько из них уже проходят клинические испытания на людях. Кроме этого, медикам уже известны результаты испытаний нескольких терапевтических средств. По словам Гебрейесуса, человечество сейчас «находится в лучшей, чем когда бы то ни было прежде позиции» для победы над вирусом.

Напомним, ранее ВОЗ обновила список перспективных вакцин против коронавируса. В него вошли девять разработок из России, над тремя из них работают в Петербурге. Ранее «Собака.ru» брала большое интервью у генерального директора компании BIOCAD Дмитрия Морозова, чьи сотрудники создают сразу две сыворотки из петербурга. Первая создана на основе мРНК, а вторая — результат совместной работы компании и Института экспериментальной медицины.



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