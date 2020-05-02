В Карелии запустили онлайн-карту распространения коронавируса

Напомним, ранее в Сети появилась онлайн-карта «100 метров вокруг меня», которая визуализирует разрешенные в условиях карантина 100 метров для выгула собак. Проверьте, сможете ли вы аккуратно погулять с питомцем в своем дворе. А в Петербурге разработали приложение, позволяющее обойти запретные места, посещение которых грозит штрафом. Речь идет о парках, скверах и детских площадках.

Недавно в ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн. За основу было взято приложение «How we survive», которое разработали для борьбы с одиночеством во время самоизоляции.



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