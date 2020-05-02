В Карелии запустили онлайн -карту распространения коронавируса, которая будет обновляться каждый день в полдень в соответствии с оперативной информацией за минувшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Республики Карелии. Вот как она выглядит:
В Карелии запустили онлайн-карту распространения коронавируса
Не карте не отображается адресная информация: очаги в многоквартирных домах указаны без номера квартиры и подъезда, в частном секторе маркируется только улица. Когда объект будет снят с наблюдения, значок поменяется с красного на зеленый. Также пользователи смогут ознакомиться с инфографикой по динамике заболеваемости в Карелии: для этого нужно нажать на кнопку в верхнем правом углу.
Глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсетях поблагодарил разработчиков онлайн сервиса и лично генерального директора Петра Арзяева за безвозмездную помощь в создании карты. «Друзья, мы впервые запускаем такой проект и не исключаем, что в процессе его использования появятся дополнительные функции. Буду благодарен за обратную связь и предложения», – написал Артур Парфенчиков.
Напомним, ранее в Сети появилась онлайн-карта «100 метров вокруг меня», которая визуализирует разрешенные в условиях карантина 100 метров для выгула собак. Проверьте, сможете ли вы аккуратно погулять с питомцем в своем дворе. А в Петербурге разработали приложение, позволяющее обойти запретные места, посещение которых грозит штрафом. Речь идет о парках, скверах и детских площадках.
Недавно в ИТМО создали приложение, позволяющее провести шествие «Бессмертного полка» онлайн. За основу было взято приложение «How we survive», которое разработали для борьбы с одиночеством во время самоизоляции.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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