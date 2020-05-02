Число заболевших коронавирусом в Москве составляет около 2% от общего количества жителей столицы. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. По состоянию на 2 мая, количество зараженных в столице достигло 62 658, заявили в московском оперштабе. При этом, согласно данным Росстата, численность населения Москвы — 12,6 млн человек.
Собянин заявил, что реальное число всех заболевших коронавирусом в Москве 2% на 12,6 млн населения
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Фото: Shutterstock
«По результатам скрининговых исследований различных групп населения, реальное количество заболевших составляет около 2% от общего количества жителей Москвы. И это – минимальное значение среди мировых городов, пораженных пандемией. Мы смогли сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны москвичей», – написал Собянин.
Собянин также поделился, что за последние недели сеть поликлиник в Москве кратно увеличила диагностику коронавируса благодаря компьютерной томографии. В этих целях были созданы 45 амбулаторных центров, работающих круглосуточно, референс-центр лучевой диагностики и система компьютерного распознавания коронавируса с помощью технологий искусственного интеллекта. Кроме того, увеличились мощности федеральных лабораторий. «Расширены возможности городских лабораторий, к тестированию подключились частные лаборатории. Это позволило увеличить количество лабораторных тестов в 5 раз по сравнению с предыдущим месяцем. А с 30 апреля мы увеличили лабораторное тестирование еще в 2 раза - до 40 тыс. ПЦР-исследований в сутки», – рассказал он.
По словам мэра, почти в два раза удалось увеличить выявляемость инфекции. Он отметил, что по этому показателю Москва вышла в мировые лидеры. «Именно поэтому количество тяжелобольных растет не так значительно, как могло бы быть при более плохом сценарии»,— сообщил мэр в своем блоге. При этом он подчеркнул, что «угроза пока нарастает», и попросил горожан сидеть дома.
Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники. «У нас есть ситуация. У нас есть майские праздники. Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который в городе имеется, просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, кому-то хотелось в парк пробежаться», – сказал Беглов в видеообращении.
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