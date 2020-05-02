Собянин заявил, что реальное число всех заболевших коронавирусом в Москве 2% на 12,6 млн населения

Напомним, ранее губернатор Петербурга Александр Беглов пообещал ужесточить ограничительные меры, если петербуржцы не будут их соблюдать в майские праздники. «У нас есть ситуация. У нас есть майские праздники. Либо мы используем эти майские праздники и мягко пройдем, либо мы наоборот откатимся назад и усугубим. И тогда тот резерв, который в городе имеется, просто будет растрачен. Потому что кому-то захотелось погулять, кому-то хотелось шашлыков, кому-то хотелось в парк пробежаться», – сказал Беглов в видеообращении.

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