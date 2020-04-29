Статистика дня: почти четверть населения Земли лишится средств к существованию из-за пандемии

Если по предыдущим оценкам экспертов, рабочее время во втором квартале 2020 года могло сократиться на 6,7% из-за пандемии COVID-19, то сейчас они говорят о росте статистики до 10,5%. В связи с этим МОТ отмечает, что работы на полную ставку (48 часов в неделю) могут лишиться еще 305 млн человек.

Отмечается, что 1,6 млрд, которые могут потерять средства к существованию, скорее всего окажутся те, кто занят в неформальных секторах экономики. Отмечается, что они также составят почти половину от всей рабочей силы в мире.

Первый месяц кризиса отметился 60% падением доходов населения Земли. В Африке этот показатель самый высокий — 81%, следом идет Европа и Центральная Азия — 70%, а затем Азиатско-Тихоокеанский регион — 21,6%.

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что при пессимистичном сценарии на фоне экономического кризиса и пандемии уровень безработицы в России может подскочить более чем вдвое. Тем временем, правительство Петербурга прогнозирует рекордный рост безработицы в городе уже к июлю: с начала апреля число безработных петербуржцев превысило 30 тысяч человек. На этой неделе Агенство стратегических исследований также подсчитало, сколько миллионов россиян могут потерять работу из-за пандемии коронавируса.

Ранее «Собака.ru» выясняла у главы рекрутингового агентства Pruffi, основательницы HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главного хедхантера «Mail.Ru Group» Алены Владимирской, кого точно сократят в кризис коронавируса, в каких сферах ждать рост зарплат и как вынести из кризиса максимальную пользу для своей карьеры. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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