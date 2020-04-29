Минздрав попросил медиков экономить средства индивидуальной защиты

Больницам, поликлиникам и другим медицинским центрам посоветовали ограничить круг сотрудников, которые находятся в непосредственном контакте с заболевшими, и свести к минимуму количество входов в «грязные» палаты.

Заразившихся СOVID-19 или тех, у кого подозрения на вирус пока не подтвердились, предложено консультировать дистанционно. Отмечается также, что медикам стоит использовать один и тот же респиратор при работе с несколькими пациентами, не снимая его.

Напомним, вчера Минздрав сообщил, что медики смогут выписывать пациентов с COVID-19 еще до официального подтверждения их выздоровления. Как будет проходить выписка и какие правила нужно будет соблюдать, «Собака.ru» рассказывала здесь.

Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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