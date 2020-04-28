Стало известно, сколько миллионов россиян могут остаться без работы после пандемии

«Все экономические показатели, прогнозы говорят о глубоком экономическом спаде. Целые отрасли остановились по всему миру. Фондовые рынки переживают период турбулентности», — добавила Чупшева.

По оценкам ее ведомства, число потерявших работу может достигнуть от восьми с половиной до десяти миллионов человек. В связи с этим директор АСИ добавила, что важно «уже сейчас думать, как мы будем выходить из этой экономической рецессии».

Напомним, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что при пессимистичном сценарии на фоне экономического кризиса и пандемии уровень безработицы в России может подскочить более чем вдвое. Тем временем, правительство Петербурга прогнозирует рекордный рост безработицы в городе уже к июлю: с начала апреля число безработных петербуржцев превысило 30 тысяч человек.

Ранее «Собака.ru» выясняла у главы рекрутингового агентства Pruffi, основательница HR-сервиса «Антирабство», а в прошлом главного хедхантера «Mail.Ru Group» Алены Владимирской, кого точно сократят в кризис коронавируса, в каких сферах ждать рост зарплат и как вынести из кризиса максимальную пользу для своей карьеры. Мы также запустили трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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