«Аэрофлот», S7 и другие авиакомпании подняли цены на перелеты по России на 50-110%

Например, добраться из Москвы в Петербург «Аэрофлотом» теперь стоит 4 900 рублей, вместо прежних 2 400. На три тысячи выросли цены на перелеты в Волгоград и Екатеринбург — 6 900 и 6 600 рублей соответственно.

Дороже всего обойдутся перелеты в Омск также «Аэрофлотом». Их цена выросла в 2,4 раза.

Аналогично увеличилась стоимость билетов у S7, Utair и «Уральских авиалиний». Однако дешевле всех коллег продает билеты компания Utair.

Отмечается, что в большей степени цены на билеты сейчас «управляются в ручном режиме», а их высокая стоимость позволит «возмещать затраты на выполнение полетов, признает сотрудник одной из этих авиакомпаний». Также известно, что спрос на внутренние перелеты с марта месяца упал. В конце месяца речь шла о 50% потерях, в первую неделю апреля — 90%, а дальше — 95%.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» сокращает количество внутренних рейсов по России в связи с падением спроса на перелеты из-за коронавируса. Он также приостановил возврат денег за билеты на отмененные из-за COVID-19 рейсы.

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