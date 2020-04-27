Сотрудница института им. Вредена объявила голодовку. Ей не говорят результаты теста на COVID-19, но держат на карантине



В этот же день «Собака.ru» опубликовала видеообращение и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрея Черного. Он также отметил, что центр уже более двух недель закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 апреля, из него выписали 20 первых пациентов. Это жители Петербурга и Ленинградской области, получившие два отрицательных анализа на SARS-CoV-2. После выписки они должны провести 14 дней на домашнем карантине по контакту.

27 апреля стало известно, что два теста сотрудницы центра Вердена оказались отрицательными. Однако узнала она об этом из публичного заявления руководства. Лично ей эту информацию не сообщили, что вызвало ее возмущение.

