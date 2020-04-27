Сотрудница института Вредена объявила голодовку. Как сообщает «Бумага», она не ест ничего уже третьи сутки. Ранее она отмечала, что сдала пять тестов на COVID-19, но до сих пор не знает результатов ни одного из них.
Сотрудница института им. Вредена объявила голодовку. Ей не говорят результаты теста на COVID-19, но держат на карантине
26 апреля сотрудница 21 отделения центра имени Вредена записала видеообращение, в котором рассказала, что руководство медучреждения не сообщает информацию о ее COVID-статусе. По словам женщины, она соблюдает карантин и находится в институте с 6 апреля, хотя официально он был объявлен только с 9 числа. «Сижу здесь и не могу понять, зараженная я или нет. Кашель идет, грудина болит», — отметила пациентка. Она также рассказала, что сдала пять тестов, однако до сих пор «не получила результатов» лично.
В этот же день «Собака.ru» опубликовала видеообращение и.о. директора центра ортопедии и травматологии им. Вредена Андрея Черного. Он также отметил, что центр уже более двух недель закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. По состоянию на 26 апреля, из него выписали 20 первых пациентов. Это жители Петербурга и Ленинградской области, получившие два отрицательных анализа на SARS-CoV-2. После выписки они должны провести 14 дней на домашнем карантине по контакту.
27 апреля стало известно, что два теста сотрудницы центра Вердена оказались отрицательными. Однако узнала она об этом из публичного заявления руководства. Лично ей эту информацию не сообщили, что вызвало ее возмущение.
Напомним, 8 апреля центр им. Вредена был закрыт на карантин из-за обнаружения коронавирусной инфекции. В интервью «Собака.ru» Дмитрий Пташников, заведующий отделением патологии позвоночника и костной онкологии, где COVID-19 заразились практически все пациенты и врачи, рассказал, как развивалась вспышка заболевания.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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