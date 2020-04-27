Флешмоб #Пятёрочкасзаботойокаждом набирает обороты

Генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров запустил в социальных сетях флешмоб #Пятёрочкасзаботойокаждом. Его суть в том, чтобы высказать благодарность и поаплодировать всем тем, кто продолжает трудиться на благо людей, находящихся в самоизоляции.
«Сейчас, когда идёт настоящая война с коронавирусом, я считаю, что важно поддержать другу друга. Я хочу поддержать аплодисментами всех тех, кто трудится «в полях»: кассиров, сотрудников коммунальных служб, медработников, водителей и в их число, конечно же, входит более 200 тысяч сотрудников «Пятёрочки», — отметил он в своём обращении и призвал всех присоединяться к флешмобу.
В соцсетях уже появилось более 200 видео с аплодисментами. К флешмобу #Пятёрочкасзаботойокаждом стали присоединяться блогеры и знаменитости. Ольга Бузова, Анна Михайловская, Милош Бикович, Алексей Чадов, Оскар Кучера, Тутта Ларсен, Сергей Жуков, артисты лейбла Black Star Натан, Олег Терновой, Клава Кока и Назима выложили в своих аккаунтах в социальных сетях видеоролики с аплодисментами в знак благодарности врачам и медсестрам, водителям, курьерам, фармацевтам, продавцам, сотрудникам коммунальных служб, связистам.
«Хочу сказать спасибо миллионам профессионалов, которые сейчас работают ради всех нас. Врачи, продавцы, курьеры, водители и представители других профессий – вы герои, которые трудятся даже в это непростое время», — подчеркнула в своём обращении Ольга Бузова.
Сергей Жуков отметил в своём аккаунте: «Врачи, курьеры, работники магазинов и многие другие каждый день рискуют своей жизнью для нас».
«Мы сегодня живём в очень непростое время, мы оказались в непростых обстоятельствах. И сегодня, как никогда, важны добрые человеческие отношения, важно заботиться друг о друге и друг друга благодарить», — отметила в своём видео Тутта Ларсен, которая также откликнулась на флешмоб.
Присоединиться к флешмобу со словами благодарности и поддержки миллионам «героев нашего времени» может каждый. Выкладывайте свои видео с аплодисментами в любую социальную сеть с хештегом #Пятёрочкасзаботойокаждом.
Торговая сеть сейчас уделяет повышенное внимание к мерам безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции в своих магазинах (по всей стране их более чем 15 тысяч). Ужесточены требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговом зале обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Магазины оснащаются санитайзерами для гостей. Персонал обеспечивают средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками, — также закуплены бесконтактные термометры для постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников.
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