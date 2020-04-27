Флешмоб #Пятёрочкасзаботойокаждом набирает обороты

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Торговая сеть сейчас уделяет повышенное внимание к мерам безопасности и профилактики распространения коронавирусной инфекции в своих магазинах (по всей стране их более чем 15 тысяч). Ужесточены требования к дезинфекции помещений и часто используемых поверхностей. Теперь полы в торговом зале обрабатываются не менее двух раз за смену, дверные ручки и рабочие поверхности оборудования — каждый час, ручки покупательских тележек и корзин — три раза в смену, с такой же частотой проводится дезинфекция санитарных комнат. Магазины оснащаются санитайзерами для гостей. Персонал обеспечивают средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками, — также закуплены бесконтактные термометры для постоянного контроля за состоянием здоровья сотрудников.