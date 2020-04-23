Петербургский онкоцентр могут перепрофилировать для лечения коронавируса. Врач и пациентка — о том, чем это обернется для больных

Юлия Никифорова, 26 лет, пациентка НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, лимфома Ходжкина: «Я менеджер по продукту в айти-компании. У меня никогда не было хронических болезней, я даже простудой болела раз в несколько лет. Два года назад, в мае, я проснулась с ужасной болью в спине. Будто между лопаток вонзили нож. Как позже я заметила, боль увеличивалась, если сделать хотя бы глоток алкоголя. Позже я узнала, что боли в спине при алкоголе — это один из симптомов. Еще возник дикий кашель, у меня так было из-за того, что опухоль давила на легкое. Появилась ужасная слабость, отдышка, потливость. В январе я пошла на прием к терапевту, чтобы обсудить кашель, а оттуда меня увезли на скорой. Два месяца меня гоняли из больницы в больницу, мне даже «посчастливилось» лежать в туберкулезнике. Но в итоге я оказалась в НМИЦ Петрова, и считаю, что мне очень повезло. Сюда едут люди со всей страны, даже те, у кого есть деньги лечиться за границей. Как петербурженке мне довольно быстро сделали квоту, и я смогла начать лечение буквально через неделю после того, как узнала диагноз.

В больнице несколько отделений, мое — гематологическое. Именно оно и детское находится под угрозой закрытия. Нас в отделении 50 человек, занимаем два этажа. Обычно у нас спокойная обстановка. Меня поразила открытость и отзывчивость людей здесь. Наверно это связано с тем, в какой ситуации мы находимся: если тебе стало плохо или ты в чем-то нуждаешься, все соседи по этажу побегут оказывать тебе помощь. Очень добрая атмосфера, где все друг за друга переживают, делятся едой и пытаются друг друга подбодрить. Даже я, злой и противный интроверт, открыла новые грани своей личности, в которой я предпочту следить за сном соседки вместо того, чтобы спать самой, или способна танцевать под Монатика, чтобы поднять настроение бабушке, которая грустит от химии.

Пару дней назад по коридорам поползли слухи, стало очень тревожно. На сайте НМИЦ появилась новость, что мы попали в перечень учреждений, которые могут перепрофилировать. Началась почти что паника, врачи нам полностью это подтвердили. Да и у нас, глядя на новости, нет сомнений, что ситуация страшная. Мне пишут люди в Твиттере: «Да ладно, ничего с вами не будет, никто вас не закроет, там же написано, что такое произойдет, только если ситуация не улучшится». А чего нам ждать? И судя по тому, что происходит в мире и в Москве, ситуация не улучшится. Я против бездумной паники. Но нам нужны гарантии: просто уберите от нас руки, уберите центр из перечня.