Председателя комздрава в Петербурге госпитализировали. Его проверяют на наличие COVID-19

О том, что Лисовца госпитализировали, сегодня сообщило сообщество «Петербург против коронавируса». В своем видеообращение глава комздрава рассказал, что во время рабочего дня «почувствовал легкий озноб, появилось общее недомогание, ломота в суставах». На фоне общей ситуации вокруг пандемии коронавируса, он «естественно предположил, что попал в ту когорту, кто уже заболел».

После этого Дмитрий Лисовец прекратил контакты с другими сотрудниками комитета и вызвал скорую помощь: «Сразу при поступлении [в больницу] была выполнена компьютерная томография, что автоматически исключает меня из разряда тяжелых пациентов. Поэтому я надеюсь, что если диагноз подтвердится, то лечение буду завершать уже на дому», — добавил он.

У всех, кто контактировал с политиком, также возьмут тесты на коронавирус.

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