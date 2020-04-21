Как и многие благотворительные и социальные проекты, «Упсала-цирк», в котором занимаются дети из групп социального риска и ребята с особенностями развития, переживает непростые времена из-за пандемии. Но «хулиганы», как называют артистов цирка, не унывают и заряжают оптимизмом других. «Собака.ru» узнала у директора и худрука проекта Ларисы Афанасьевой, что у них происходит и как каждый из нас может помочь.
Лариса Афанасьева: «Если "Упсала-цирк" перестанет существовать в Петербурге, в нем станет грустнее»
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Ярослав Кормановский, Полина Постникова, Лариса Афанасьева, Даня Щербак, Игорь Водопьянов, Вадим Курбатов, Деля Купреева, Коля Кокорин, Люся Иванова, Соня Купреева, Ян Апраксин, Вася Солодовников, Сарвар Шукуров, собака Пина.
Как сейчас работает «Упсала-цирк»?
«Упала-цирк» перешел в онлайн быстро и особенно не раздумывая. Мы не можем просто взять и закрыть все. Наши хулиганы – дети, которые находятся в кризисных ситуациях и нуждаются в нашей поддержке и общении. У нас не было истории про панику, мы не сидели, прислушиваясь к себе и рефлексируя, что же происходит. Мы не охали и ахали, а начали действовать. Я очень благодарна всей команде, которая реагировала быстро и качественно.
Сейчас наша работа строится так. У ребят тренировки дважды в день: одна – обязательная с нашими тренерами и педагогами, вторая – факультативная, она про развитие и общение. Еще есть такой замечательный формат – онлайн-чаепития в виртуальном кафе. На них все собираются в Zoom и обсуждают какие-то вопросы. Помимо команды, в этих встречах участвуют классные цирковые артисты. Кроме того, у нас появился крутой Telegram-канал, куда мы добавили родителей, которым это интересно, и заливаем туда видео о том, что такое современный цирк, делаем подборки фильмов и анимации – собираем все сливки, чтобы дети развивались. Раньше на это у нас не хватало времени – мы все время тренировались, спектакли показывали, на гастроли ездили.
Как хулиганы восприняли самоизоляцию?
Мы все время проверяем, какая ситуация в семьях, что с ребятами. Если есть кризисы, мы реагируем, как делали это и раньше. «Упсала-цирк» – наша большая команда и семья. Осуществляем и техническую поддержку: у всех есть мобильные телефоны, выход в интернет, и мы это контролируем. Если кому-то нужна помощь, мы ее оказываем. Сейчас некоторые ребята начали снимать классные видео, и мы этому всячески содействуем.
Что касается настроения, все по-разному себя чувствуют. Не хочу сказать, что все счастливы и до потолка прыгают в изоляции. Например, мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. Понятно, что семьям, где ребята с аутизмом или синдромом Дауна сидят в квартире, сложно. Мы продолжаем общение, пытаемся взбодрить родителей и детей. В нынешний момент всем нелегко. Вообще это хороший вопрос для каждого из нас, как быстро мы можем перестроиться. Понятно, что первое, что приходит в голову – это закрыться, впасть в глубинную депрессию, задуматься о смысле жизни и начать себе ковырять мозг. Но мне кажется, это точно самое последнее, что нужно делать. Надо перевернуть эту условную парадигму самоковыряния и идти вперед – совершать ошибки, понимать, что лишнее и просто быть друг с другом.
Как помочь «Упсала-цирку»?
Чтобы помочь, можно подписаться на пожертвования – ежемесячные или разовые. Кроме того, призываем присоединяться к нашему флешмоб-безумству с жонглированием и записывать свои видео.
«Упсала-цирк» уже стал культурным явлением для Петербурга. Его создала я и команда людей в 2000-х, но это не мой проект, он принадлежит городу. Если эта точка на карте Петербурга вдруг перестанет существовать, в нем станет грустнее и опаснее. И задача общества, как бы пафосно это не звучало, сохранить «Упсала-цирк».
В нулевые было очень похожее с точки зрения непонятности и растерянности время. Но оно оказалось и невероятно продуктивным. Хотя тогда общество было другим – незрелым с точки зрение социальной ответственности. Все выживали и спасались сами по себе. Сейчас в Петербурге, Москве и многих городах у людей есть понимание, что нам важно друг друга поддерживать. Если мы сейчас про это забудем, обнулим, то опять придем во времена секонд-хенда и крысиного выживания. А мы же все прекрасные человеки!
Мне несколько дней назад сама позвонила дизайнер Нелли Недре и предложила запустить онлайн-магазин с хулиганской коллекцией одежды, которую она с ребятам будет разрабатывать. Это пример невероятной продвинутости и осмысленного подхода к жизни. Или наши прекрасные рыцари – УК «Теорема», построившие нам помещение на Свердловской набережной – они продолжают по-человечески интересоваться, как у нас дела, хотя сами находятся в тяжелом положении. Я за них переживаю, но верю, что все закончится, а мы выйдем победителями.
Какие новые проекты появились с переходом в онлайн?
Мы активно входим в разные проекты и строим гипотезы, что еще можно придумать. Сейчас мы будем делать историю про онлайн-цирк. Когда мы куда-то приезжали на гастроли, нам все говорили «А откройте такое же у нас». Нам казалось, что это невозможно, а теперь все как будто лишается географии и границ. Что из этого получится, мы пока не знаем, но смело пробуем. Сейчас самое время для этого. Скорее всего, это будут трансляции, где ребята из профессиональной группы и наши тренеры и педагоги будут объяснять цирковые скиллы. Например, сейчас мы разработали программу про жонглирование и запустили флешмоб в соцсетях. Хотим, чтобы это было восемь занятий, а в конце курса с нашим другом-диджеем устроим жонглерскую вечеринку – онлайн-баттл. Или есть идея сделать мастер-класс, как в домашних условиях создать цирковой карнавал для всей семьи с оркестром из посуды, масками, шествием по квартире и невероятным весельем. Кроме того, мы продолжаем устраивать тимбилдинги для сотрудников компаний-партнеров. Сейчас будем делать уже третий – для большой консалтинговой фирмы, говорить им: «Ребята, не время унывать вообще!»
Что посмотреть с детьми?
Могу посоветовать мой любимый французский фильм «Красный шар», который был снят в 1950-х, он совершенно потрясающий! Еще рекомендую ленту Роберта Земекиса про канатоходца «Прогулка». Последняя картина, которая мне понравилась – и дети ее с удовольствием тоже посмотрели – это «Кролик Джо Джо» Тайки Вайтити. Это кино, которое нужно обсуждать всей семьей. А если ваши дети любят цирк, то Cirque du Soleil выкладывают свои последние шоу.
Как сохранять оптимизм в условиях внешней несвободы?
Я недавно перечитывала Солженицына. Меня восхищают истории людей, которые даже в условиях лагерей оставались гуманистами и находили радость. Мне кажется у нас столько еще ресурсов и возможностей. Нужно понимать, что наше состояние – это наша же ответственность. Мы можем себя всегда сами вытаскивать. Это можно делать с «Упсала-цирком», с Arzamas, c кино и общением в социальных сетях. Все это вопросы к нам и наш выбор, во что мы хотим погрузиться. Сейчас уникальное время, о котором мы будем рассказывать своим детям и внукам. Наконец-то мы все живем здесь и сейчас.
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