Лариса Афанасьева: «Если "Упсала-цирк" перестанет существовать в Петербурге, в нем станет грустнее»

Как сейчас работает «Упсала-цирк»?

«Упала-цирк» перешел в онлайн быстро и особенно не раздумывая. Мы не можем просто взять и закрыть все. Наши хулиганы – дети, которые находятся в кризисных ситуациях и нуждаются в нашей поддержке и общении. У нас не было истории про панику, мы не сидели, прислушиваясь к себе и рефлексируя, что же происходит. Мы не охали и ахали, а начали действовать. Я очень благодарна всей команде, которая реагировала быстро и качественно.

Сейчас наша работа строится так. У ребят тренировки дважды в день: одна – обязательная с нашими тренерами и педагогами, вторая – факультативная, она про развитие и общение. Еще есть такой замечательный формат – онлайн-чаепития в виртуальном кафе. На них все собираются в Zoom и обсуждают какие-то вопросы. Помимо команды, в этих встречах участвуют классные цирковые артисты. Кроме того, у нас появился крутой Telegram-канал, куда мы добавили родителей, которым это интересно, и заливаем туда видео о том, что такое современный цирк, делаем подборки фильмов и анимации – собираем все сливки, чтобы дети развивались. Раньше на это у нас не хватало времени – мы все время тренировались, спектакли показывали, на гастроли ездили.

Как хулиганы восприняли самоизоляцию?

Мы все время проверяем, какая ситуация в семьях, что с ребятами. Если есть кризисы, мы реагируем, как делали это и раньше. «Упсала-цирк» – наша большая команда и семья. Осуществляем и техническую поддержку: у всех есть мобильные телефоны, выход в интернет, и мы это контролируем. Если кому-то нужна помощь, мы ее оказываем. Сейчас некоторые ребята начали снимать классные видео, и мы этому всячески содействуем.

Что касается настроения, все по-разному себя чувствуют. Не хочу сказать, что все счастливы и до потолка прыгают в изоляции. Например, мы работаем с детьми с ограниченными возможностями. Понятно, что семьям, где ребята с аутизмом или синдромом Дауна сидят в квартире, сложно. Мы продолжаем общение, пытаемся взбодрить родителей и детей. В нынешний момент всем нелегко. Вообще это хороший вопрос для каждого из нас, как быстро мы можем перестроиться. Понятно, что первое, что приходит в голову – это закрыться, впасть в глубинную депрессию, задуматься о смысле жизни и начать себе ковырять мозг. Но мне кажется, это точно самое последнее, что нужно делать. Надо перевернуть эту условную парадигму самоковыряния и идти вперед – совершать ошибки, понимать, что лишнее и просто быть друг с другом.