С момента объявления пандемии коронавируса прошло больше месяца, повседневная жизнь изменилась, а словарный запас пополнился — например, без слова самоизоляция теперь не обходится ни один разговор. «Собака.ru» открывает короновирусно-русский словарь, в котором объясняет значения слов от коронабесия до инфодемии, и дает примеры их использования.
Маскобесие, карантини, ковидиот и карантин-шейминг — новый словарь эпохи пандемии
Самоизоляция
Осознанное нахождение дома и избегание контактов с людьми, чтобы не распространять вирус. Не путайте это понятие с карантином, на который принудительно отправляются люди с диагностированным COVID 19 или те, кто общался с таковыми.
Пример использования: «Житель Приморья на самоизоляции пробежал сто километров вокруг кровати»
Коронафобия
Страх быть инфицированным коронавирусом. Термин появился еще в феврале 2020 года, когда заболевание вышло за пределы Китая. Одно из следствий коронафобии — травля в социальных сетях и оффлайн людей, заразившихся вирусом.
Пример использования: «Коронафобия и ксенофобия в отношении китайцев стали широко распространёнными проблемами», – говорит Стивен Тейлор, клинический психолог, профессор Университета Британской Колумбии.
Удаленка
Работа из дома, на которую в режиме самоизоляции переходят сотрудники, а также дистанционное обучение в школах и ВУЗах. Термин и раньше существовал и активно использовался, но стал особенно актуальным для широкого круга во время пандемии коронавируса.
Пример использования: «Треть россиян призналась в неэффективности работы на удаленке».
Социальное дистанцирование
Сокращение контактов с другими людьми до минимума, а также соблюдение двухметровой дистанции в магазинах, аптеках и во время прогулок по двору с собаками.
Пример использования: «Украинский врач в Нью-Йорке: Проклятая социальная дистанция сработала!»
Санитайзер
Дезинфицирующая жидкость с разной степенью содержания спирта. Оказалась в дефиците еще в середине марта.
Пример использования: «Родители назвали сына Санитайзер в честь пандемии коронавируса»
Карантин-шейминг (quarantine shaming)
Гневная реакция людей, направленная на нарушителя режима карантина и самоизоляции. Формы разнообразны: от здравых — сделать замечание человеку, который не соблюдает дистанцию в магазине или задумал путешествие без рабочей надобности, до агрессивных форм онлайн и оффлайн травли.
Пример использования: «Яну Рудковскую подвергли карантин-шеймингу за нежелание отказываться от путешествий во время пандемии».
Корона-диссиденты/Ковид-диссиденты
Люди, которые отрицают существование коронавируса или не верят в то, что заболевание может быть настолько опасным, как рассказывают врачи и эпидемиологи. Такие люди обычно ставят под сомнение необходимость самоизоляции и считают, что COVID-19 не опаснее обычного гриппа.
Пример употребления: «Во Владикавказе люди вышли на митинг против самоизоляции. Позвал их туда известный ковид-диссидент. Он заявил, что короны нет, а правительство все нагнетает».
Ковидиот (covidiot)
1. Человек, который сильно паникует из-за пандемии и совершает абсурдные действия, например, истерично закупают гречку и туалетную бумагу. В этом значении термин возник в середине марта, когда перед введением режима самоизоляции или ЧС граждане массово ломались в супермаркеты и скупали крупы, туалетную бумагу и санитайзеры. Впервые выражение зафиксировано на сайте Urban dictionary.
2. Человек, который не соблюдает рекомендации врачей во время пандемии, например, не дезинфицирует руки или не соблюдает дистанцию в магазине. В этом значении термин начали использовать в апреле.
Пример использования: «Вы видели того ковидиота с 300 рулонами туалетной бумаги в тележке?»
«Эта ковидиотка обнимает каждого встречного».
Маскобесие
1.Истерия вокруг невозможности купить медицинскую маску в аптеках и попытки в панике ее раздобыть.
2. Неадекватная реакция на людей, которым удалось достать медицинскую маску.
Пример использования: «Что стоишь в наморднике? Сами спекулируете масками, у самих вон есть, а нам не продаете!»
Коронабесие
Так корона-диссиденты называют ситуацию с массовой самоизоляцией и официальную позицию врачей и властей государства. Под коронабесием также имеют ввиду огромное количество информации о коронавирусе в СМИ. В противовес в соцсетях даже запускается флэшмоб , идея которого состоит в том, чтобы заполнить социальную сеть произведениями искусств в противовес #коронабесие.
Пример использования: «Коронабесики всерьёз верят, что вирус мгновенносмертелен и сам по себе, на своих личных крылышках, летает по всей планете и охотится лично за каждым из них».
Инфодемия
1. Распространение фейков о пандемии коронавируса. Информационная эпидемия.
2. Ситуация, когда из-за огромного количества информации о коронавирусе, невозможно выделить актуальную и полезую, а бесконечный поток новостей на тему буквально поглощает все свободное время человека.
Пример использования: «Но сегодня есть глобальные СМИ, повсеместный мобильный интернет и социальные сети. Все это порождает новый тип массового психоза — инфодемию».
Карантини (quarantini)
1. Алкогольный коктейль с мартини в составе, приготовленный дома во время соблюдения карантина
2. Любой алкогольный напиток, который вы сделали сами из подручных ингредиентов дома во время карантина.
3. Коктейль, который вы употребляете с другими людьми, при этом соблюдая социальную дистанцию.
Пример использования: «По случаю карантина (вы же сидите дома, правда?), Евграф готовит два тематических коктейля: Карантини из того, что есть дома, и авторский коктейль с Амаретто».
Upperwear (эквивалента на русском языке пока нет)
Типичный дресс-код во время рабочей конференции в zoom: верхняя часть образа – офисная (рубашка, жакет или блуза), а нижняя — домашняя, то есть трусы или пижамные брюки, переодевать которые нет смысла.
Суперспредер (superspreader)
1. Человек, который с большей вероятностью заражает других по сравнению с типичным инфицированным человеком.
2. Человек, который отказывается соблюдать режим самоизоляции и заражает всех вокруг.
Пример использования: «В среднем один больной передаёт инфекцию 1-4 человекам. А суперспредер может заразить несколько десятков».
Isolationship (эквивалента на русском языке пока нет)
Романтические отношения между людьми в период самоизоляции.
Карантинимейтс (quarantinimates)
Люди, которые вместе живут в период карантина или самоизоляции: супруги или просто соседи. Также относится к тем, кто специально съехался перед самоизоляцией, чтобы избежать одиночества. Подробнее о феномене почитайте в тексте «Собака.ru».
Выживальщики (prepper)
Движение, объединяющее людей, которые активно готовятся к чрезвычайным ситуациям, стихийным бедствиям, эпидемиям. Понятие существует давно, но в эпоху пандемии актуализировалось.
Пример использования: «Выживальщики озаботились экзотической защитой от коронавируса»
Карантиндер
Изменения в практике знакомств в дейтинг-сервисах во время пандемии и всеобщей самоизоляции. Например, теперь в приложениях многие ищут не просто знакомства, секса или отношений, но именно пару для совместной самоизоляции. О явлении читайте подробнее в исследовании «Собака.ru».
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