Маскобесие, карантини, ковидиот и карантин-шейминг — новый словарь эпохи пандемии

Коронафобия

Страх быть инфицированным коронавирусом. Термин появился еще в феврале 2020 года, когда заболевание вышло за пределы Китая. Одно из следствий коронафобии — травля в социальных сетях и оффлайн людей, заразившихся вирусом.

Пример использования: «Коронафобия и ксенофобия в отношении китайцев стали широко распространёнными проблемами», – говорит Стивен Тейлор, клинический психолог, профессор Университета Британской Колумбии.