Журналист и телеведущий Владимир Познер опубликовал в «Инстаграме» пост, в котором порассуждал о том, как в России проходит борьба с пандемией коронавируса и о последствиях эпидемии для всей нации.
Владимир Познер: «Кризис может сблизить россиян друг с другом»
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Положение в России несколько лучше, чем в Китае, США и Европе, благодаря рекомендациям и мерам здравоохранения, которые были приняты здесь очень рано. С 31-го декабря, когда было объявлено о существовании в Китае этого вируса, контроль на русско-китайской границе были ужесточен настолько, что китайцы, работающие в России и уехавшие домой встречать конец года не смогли вернуться в Россию. В Сибири число больных невелико, большая часть заболевших заразились вирусом в Европе, например, во время своего пребывания там на спортивных курортах. На данный момент кажется, что с эпидемией справляются. Но министр здравоохранения, у которого я недавно брал интервью, сказал мне, что мы пока далеки от пика и что следует иметь в виду, что среди населения есть люди, которые ведут себя безответственно, считая, что эпидемия их не кается и что меры, принятые правительством, представляют собой манипуляции, преследующие политические и финансовые цели… Эпидемия развивается в то время как настоящий кризис доверия стучится в дверь большинства учреждений, но пока не затрагивает президента Путина, которого поддерживает 60% населения. Главное, как мне представляется, то, что россиянам не кажется, что им врут. Это ключевой момент для общественного мнения, который может перекрыть другие моменты, когда речь идет о том, чтобы судить действия государства. Как правило, русский народ силен и един во времена кризисов, что подтверждается Историей: военные конфликты, кризисы приводят к общенациональному единению. Когда же все хорошо, происходит обратное. Если придерживаться этой логики, возможно, что этот кризис сблизит нас друг с другом в момент, когда многие разделяющие нас точки зрения разрывают страну. С международной точки зрения, этот кризис иллюстрирует сильное желание России и россиян, чтобы их рассматривали как членов современного мира и более не отталкивали. Вспомните: когда Путин стал президентом, он стремился к серьезному сближению с Европейским союзом и НАТО. Западные правительства в ответ дали ему знать, что Украина и Грузия куда более желательны... Продолжение ⬇️⬇️⬇️
Положение в России несколько лучше, чем в Китае, США и Европе, благодаря рекомендациям и мерам здравоохранения, которые были приняты здесь очень рано. С 31-го декабря, когда было объявлено о существовании в Китае этого вируса, контроль на русско-китайской границе были ужесточен настолько, что китайцы, работающие в России и уехавшие домой встречать конец года не смогли вернуться в Россию. В Сибири число больных невелико, большая часть заболевших заразились вирусом в Европе, например, во время своего пребывания там на спортивных курортах.
На данный момент кажется, что с эпидемией справляются. Но министр здравоохранения, у которого я недавно брал интервью, сказал мне, что мы пока далеки от пика и что следует иметь в виду, что среди населения есть люди, которые ведут себя безответственно, считая, что эпидемия их не кается и что меры, принятые правительством, представляют собой манипуляции, преследующие политические и финансовые цели…
Эпидемия развивается в то время как настоящий кризис доверия стучится в дверь большинства учреждений, но пока не затрагивает президента Путина, которого поддерживает 60% населения.
Главное, как мне представляется, то, что россиянам не кажется, что им врут. Это ключевой момент для общественного мнения, который может перекрыть другие моменты, когда речь идет о том, чтобы судить действия государства. Как правило, русский народ силен и един во времена кризисов, что подтверждается Историей: военные конфликты, кризисы приводят к общенациональному единению. Когда же все хорошо, происходит обратное. Если придерживаться этой логики, возможно, что этот кризис сблизит нас друг с другом в момент, когда многие разделяющие нас точки зрения разрывают страну.
С международной точки зрения, этот кризис иллюстрирует сильное желание России и россиян, чтобы их рассматривали как членов современного мира и более не отталкивали.
По состоянию на 18 апреля, в России количество случаев коронавируса увеличилось до 36 793. За последние сутки заболевание обнаружили у 4 785 человек. За все время от Covid-19 скончались 313 человек, а выздоровели 3 057.
Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Закрыты все учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге и Москве запрещены проведения массовых мероприятий. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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