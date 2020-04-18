Владимир Познер: «Кризис может сблизить россиян друг с другом»

Положение в России несколько лучше, чем в Китае, США и Европе, благодаря рекомендациям и мерам здравоохранения, которые были приняты здесь очень рано. С 31-го декабря, когда было объявлено о существовании в Китае этого вируса, контроль на русско-китайской границе были ужесточен настолько, что китайцы, работающие в России и уехавшие домой встречать конец года не смогли вернуться в Россию. В Сибири число больных невелико, большая часть заболевших заразились вирусом в Европе, например, во время своего пребывания там на спортивных курортах.

На данный момент кажется, что с эпидемией справляются. Но министр здравоохранения, у которого я недавно брал интервью, сказал мне, что мы пока далеки от пика и что следует иметь в виду, что среди населения есть люди, которые ведут себя безответственно, считая, что эпидемия их не кается и что меры, принятые правительством, представляют собой манипуляции, преследующие политические и финансовые цели…

Эпидемия развивается в то время как настоящий кризис доверия стучится в дверь большинства учреждений, но пока не затрагивает президента Путина, которого поддерживает 60% населения.

Главное, как мне представляется, то, что россиянам не кажется, что им врут. Это ключевой момент для общественного мнения, который может перекрыть другие моменты, когда речь идет о том, чтобы судить действия государства. Как правило, русский народ силен и един во времена кризисов, что подтверждается Историей: военные конфликты, кризисы приводят к общенациональному единению. Когда же все хорошо, происходит обратное. Если придерживаться этой логики, возможно, что этот кризис сблизит нас друг с другом в момент, когда многие разделяющие нас точки зрения разрывают страну.

С международной точки зрения, этот кризис иллюстрирует сильное желание России и россиян, чтобы их рассматривали как членов современного мира и более не отталкивали.