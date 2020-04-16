Владимир Путин перенес парад Победы с 9 мая

Отмечается, что риски, которые связаны с распространением новой коронавирусной инфекции в России заставили президента отменить подготовку к празднованию: «Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройдет [к 9 мая], еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям».

Владимир Путин добавил, что парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» все равно состоятся в этом году: «Я разделяю ваши чувства. Власти сделают все, чтобы ветераны чувствовали заботу». Он также напомнил, что 2020-й объявлен в стране Годом памяти и славы.

О том, что парад Победы на Красной площади будет отменен стало известно 15 апреля. Тогда информацией анонимно поделился источник в администрации президента. Ранее с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией.

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