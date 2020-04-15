Путин: малому и среднему бизнесу государство окажет безвозмездную помощь

Также он отметил, что предпринимателям сейчас трудно получить кредиты, поэтому не менее 75% объема зарплатных займов должно быть обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. В числе инициатив — создание нового льготного кредита бизнесу на пополнение оборотных средств.

Регионам также предложено передать из федеральной казны порядка 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности локального бюджета, а на поддержку авиации — 23 млрд рублей.

Глава Министерства труда Антон Котяков отметил также, что сейчас в России зарегистрировано 735 тысяч безработных, еще 180 тысяч человек подали электронные заявления о признании их безработными. Также порядка 530 тысяч воспользовались дистанционными больничными.

Ранее президент предложил ввести дополнительные выплаты для медиков, которые работают с COVID-19, а также устновить для них такие же страховые гарантии «как для военных».

«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.