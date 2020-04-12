Сегодня, 12 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия не сможет выйти полностью из ограничительных мер ко Дню Победы, передает ТАСС. Об этом Голикова рассказала в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Голикова заявила, что Россия полностью не выйдет из ограничительных мер ко Дню Победы
«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - ответила она на вопрос о продлении ограничительных мер.
Как рассказала Голикова, период с 14 по 16 апреля может стать решающим в вопросе, о том, как будет распространяться коронавирусная инфекция в России. При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом наладится к лету, добавила она. Кроме того, Голикова уточнила, что «нерабочие дни» в России не случайно продлены до 30 апреля. Это позволяет пройти два цикла по 14 дней. Так, в конце апреля можно оценить эффект от мер по самоизоляции.
Напомним, советник президента России Антон Кобяков обратился к правительству с просьбой воздержаться от приглашения на праздничные мероприятия к Дню Победы лиц старше 65 лет, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны. Основание для просьбы — угроза жизни и здоровью людей старшего возраста, которые входят в группу риска COVID-19.
Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил, что в России эпидемия коронавируса спадет не раньше, чем в июне. Он уточнил, что в апреле не стоит ожидать, что пик заболеваемости пройдет, ведь цифры с каждым днем только растут. По последним данным, в России число случаев коронавируса достигло 15 770. За последние сутки — 2 186 новых заболевших. За все время от коронавирусной инфекции скончались 130 человек, 1 291 выздоровел.
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