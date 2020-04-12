Голикова заявила, что Россия полностью не выйдет из ограничительных мер ко Дню Победы

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов. Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», - ответила она на вопрос о продлении ограничительных мер.

Как рассказала Голикова, период с 14 по 16 апреля может стать решающим в вопросе, о том, как будет распространяться коронавирусная инфекция в России. При благоприятном развитии ситуации с коронавирусом наладится к лету, добавила она. Кроме того, Голикова уточнила, что «нерабочие дни» в России не случайно продлены до 30 апреля. Это позволяет пройти два цикла по 14 дней. Так, в конце апреля можно оценить эффект от мер по самоизоляции.