Какие глобальные причины привели к распространению коронавируса и будут ли в XXI веке подобные пандемии повторяться?

Какие глобальные причины у пандемии коронавируса? Случайность ли это?

К разговору про случайность у меня есть пример: предсказания урагана в Карибском бассейне. Мы знаем, что там все время случаются ураганы, они движутся, ударяются о Багамские острова, потом идут на Флориду, Каролину — это происходит каждый год. Мы пытаемся предположить, куда ураган ударит и какая сила у него будет — и часто эти прогнозы не сбываются. Все расслабились, думали, разрушения будут маленькими, а он приобрел силу и разнес поселения. Или наоборот.

Также с вирусами: мы можем быть уверены, что из теплых районов Земли, плотно населенных людьми, будут появляться новые инфекционные заболевания. Без вариантов — они точно будут. Но мы не знаем, насколько масштабными и страшными они будут.

По поводу глобальных проблем, которые привели к пандемии: это мобильность и огромные мировые города. Через мегаполисы движется множество самолетов и поездов, это невозможно остановить. Как это устроено? Простой пример: люди полетели на австрийские горные курорты кататься на лыжах, а туда были принесены вирусы. Горные курорты Швейцарии и Австрии оказались важными источниками разноса инфекции по всей Европе, потому что люди там тесно общаются в ресторанах и барах. Путешественники прилетели с курорта в Москву в свой высотный дом, зашли в лифт, потрогали кнопки и заразили всех своих соседей. Может быть, сами они не ездят на метро — но в общественный транспорт заходит их домработница, которая получила привезенный вирус. Метро, без которого жизнь мегаполиса невозможна, становится рассадником болезни. Жизнь мобильного населения, в которой пересекаются разные слои — и есть главная причина. И от этого мы уже не уйдем: люди будут хотеть жить в больших городах, а значит мы все время будем в опасности. Никто, конечно, уже не откажется от достижений современной мобильной цивилизации.

Почему ничего подобного не происходило 100 лет?

Последняя глобальная пандемия была 10 лет назад — это свиной грипп, который распространился из Америки по всему миру. Это по сути тот же вирус, что и испанка 100 лет назад — разница между ними в том, что тогда медицина не была такой же успешной, как сейчас, а в Европе еще и была война. Поэтому умерло большое количество людей. Вирус 2009 года был опасен, тогда тоже были предприняты меры: например, закрыли некоторые границы.

Главная проблема в том, что человечество не выучило тогда урок, выводы не были сделаны. Мы должны быть готовы к эпидемиологическим опасностям. В некоторых странах настолько хорошо работает система медицинского бизнеса, что государства перестали держать стратегические запасы лекарств, масок. Все так хорошо работает, что если в каком-то госпитале чего-то не хватает, они получат это на следующий день. Сейчас такой запрос на маски, что никакой бизнес не справляется.