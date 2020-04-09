Как привычный нам уклад жизни привел к пандемии коронавируса? Почему ничего подобного не происходило целый век? Будем ли мы теперь сталкиваться с пандемиями регулярно и почему после Covid-19 наше общество станет добрее? Об этом «Собака.ru» рассказал социолог, кандидат биологических наук, профессор НИУ ВШЭ Даниил Александров.
Какие глобальные причины привели к распространению коронавируса и будут ли в XXI веке подобные пандемии повторяться?
Какие глобальные причины у пандемии коронавируса? Случайность ли это?
К разговору про случайность у меня есть пример: предсказания урагана в Карибском бассейне. Мы знаем, что там все время случаются ураганы, они движутся, ударяются о Багамские острова, потом идут на Флориду, Каролину — это происходит каждый год. Мы пытаемся предположить, куда ураган ударит и какая сила у него будет — и часто эти прогнозы не сбываются. Все расслабились, думали, разрушения будут маленькими, а он приобрел силу и разнес поселения. Или наоборот.
Также с вирусами: мы можем быть уверены, что из теплых районов Земли, плотно населенных людьми, будут появляться новые инфекционные заболевания. Без вариантов — они точно будут. Но мы не знаем, насколько масштабными и страшными они будут.
По поводу глобальных проблем, которые привели к пандемии: это мобильность и огромные мировые города. Через мегаполисы движется множество самолетов и поездов, это невозможно остановить. Как это устроено? Простой пример: люди полетели на австрийские горные курорты кататься на лыжах, а туда были принесены вирусы. Горные курорты Швейцарии и Австрии оказались важными источниками разноса инфекции по всей Европе, потому что люди там тесно общаются в ресторанах и барах. Путешественники прилетели с курорта в Москву в свой высотный дом, зашли в лифт, потрогали кнопки и заразили всех своих соседей. Может быть, сами они не ездят на метро — но в общественный транспорт заходит их домработница, которая получила привезенный вирус. Метро, без которого жизнь мегаполиса невозможна, становится рассадником болезни. Жизнь мобильного населения, в которой пересекаются разные слои — и есть главная причина. И от этого мы уже не уйдем: люди будут хотеть жить в больших городах, а значит мы все время будем в опасности. Никто, конечно, уже не откажется от достижений современной мобильной цивилизации.
Почему ничего подобного не происходило 100 лет?
Последняя глобальная пандемия была 10 лет назад — это свиной грипп, который распространился из Америки по всему миру. Это по сути тот же вирус, что и испанка 100 лет назад — разница между ними в том, что тогда медицина не была такой же успешной, как сейчас, а в Европе еще и была война. Поэтому умерло большое количество людей. Вирус 2009 года был опасен, тогда тоже были предприняты меры: например, закрыли некоторые границы.
Главная проблема в том, что человечество не выучило тогда урок, выводы не были сделаны. Мы должны быть готовы к эпидемиологическим опасностям. В некоторых странах настолько хорошо работает система медицинского бизнеса, что государства перестали держать стратегические запасы лекарств, масок. Все так хорошо работает, что если в каком-то госпитале чего-то не хватает, они получат это на следующий день. Сейчас такой запрос на маски, что никакой бизнес не справляется.
Почему SARS, MERS и свиной грипп удалось остановить гораздо быстрее?
Это в каком-то смысле случайность. У вирусов, как и у многих других вредителей, есть такое свойство: чем больший урон они наносят, тем хуже распространяются. У MERS смертность была почти 40%, но именно поэтому он был менее массовым — состояние человека быстро становилось тяжелым, он сразу попадал в больницу. А больной Covid-19 может две недели спокойно ходить по улицам и заражать других.
Когда закончится пандемия и закончится ли?
Она, конечно, закончится — тем, что переболеет большая часть человечества и у людей возникнет массовый иммунитет. При жестких мерах контроля острая фаза эпидемии занимает месяца три. Соответственно все страны должны понимать, три месяца им обеспечены. Может быть, больше. Пессимистический сценарий для России такой: за три месяца с пандемией в Москве удалось справиться. Но за это время она дошла до какого-нибудь маленького города в Сибири, а оттуда вернулась обратно в столицу. Когда страна большая, может возникнуть вторая волна — это мы сейчас видим в Китае, хотя там она слабая. Серьезная государственная задача — следить за тем, как вирус перемещается по стране. В любом случае, летом станет попроще, потому что Covid, как и другие подобные заболевания, плохо распространяется в жаркое время — потому что быстрее высыхает то, что вылетает из рта и носа заболевших. Главное — добиться, чтобы пандемия не началась снова осенью.
Будут ли подобные пандемии случаться часто в XXI веке?
Нам сложно предполагать, насколько серьезными они будут, но нет сомнения, что они будут случаться. Стоит помнить, что в 2020 году мир гораздо мобильнее, чем даже 10 лет назад. Где и когда появится новый вирус, мы не знаем, но лучше быть готовыми.
Как человечество будет адаптироваться к этому?
Я уверен, что страны разработают систему хранения медицинского оборудования и технологий лечения. Стратегические запасы создавались во времена Холодной войны, когда люди ее боялись. Потом Холодная война кончилась, и люди расслабились, они решили, что жизнь теперь будет спокойной. Как когда-то написал Фукуяма: «Наступил конец истории», ничего нового не будет, сплошное хорошее настроение и демократия. Но оказывается, кроме войн есть еще эпидемии. Соответственно система готовности к новым неприятностям в какой-то форме вернется.
Должны поменяться протоколы для быстрого введения новых вакцин. Сейчас по жестким европейским и американским законам, чтобы ввести новую вакцину, нужно два года работать. Как остроумно заметил один мой коллега американский биолог, если бы смертность была гораздо выше, скажем, 20%, эти законы можно было бы изменить решением конгресса — процесс бы сильно ускорился, разрешили бы эксперименты на добровольцах. Что касается России, то у нас для ввоза медицинских средств или тестов такие сложные условия, что их приходится разрабатывать самостоятельно. Это, может быть, хорошо для российской промышленности и науки, но сильно замедляет процесс.
Наконец будут разработаны международные протоколы действия в подобных ситуациях. Сейчас кто в лес, кто по дрова, Европа вообще не знала, как реагировать и построила границы между странами. Новые протоколы будут гораздо более дружественными, чем сейчас — должна быть общая система быстрого реагирования.
На мой взгляд, при всех неприятностях, которые приносит эпидемия, она улучшит наше общество. Сейчас обычные люди активизировались, совершают добрые поступки, хотят друг другу помогать. Это очень важно, мы почувствуем больше доверия друг к другу. Не думаю, что мы почувствуем больше доверия к государству, а между людьми оно может вырасти. Молодое поколение лучше нашего — выше уровень волонтерства и благотворительности, более активно в социальном отношении, и будем надеяться, что оно и выйдет на передний план в обществе после эпидемии.
Это интервью прошло в прямом эфире в Instagram «Собака.ru». Ниже можно посмотреть его видеозапись. Следите за эфирами в нашем аккаунте!
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