Во время карантина во всем мире вспышка домашнего насилия. Почему это происходит и что делать, если это случилось с вами?

Какая помощь оказывается женщинам, столкнувшимся с насилием, в условиях пандемии?

Мы сейчас предлагаем в первую очередь те средства, которые есть у нас: это психологическое и юридическое консультирование. Женщине бывает непросто самой разобраться, что происходит в отношениях, потому что насилие — это не только когда мужчина ударил. Это и контроль, и оскорбления, и газлайтинг, и экономическое насилие, то есть использование материальных ресурсов с целью контроля и власти над партнером. Мы вместе работаем с ее чувствами, оцениваем актуальную угрозу для жизни и здоровья, разрабатываем индивидуальный план безопасности с учетом имеющихся ресурсов и особенностей ситуации. Важно, что полиция, травматология, скорая по-прежнему работают. Так что стандартные подходы и рекомендации остаются актуальными.

Убежища сейчас, к сожалению, в основном закрыты. Но справедливости ради стоит сказать, что и раньше было довольно сложно найти место, в которое можно приехать сразу. Для сбора документов в государственные убежища требуется в лучшем случае несколько дней. В НКО все обычно побыстрее, но все равно не в режиме «здесь и сейчас». Однако при любом обращении все равно варианты мы будем искать — один из центров предоставлял места до последнего момента.

Можно ли предотвратить насилие?

Если у женщины встал вопрос, как себя обезопасить от эпизода насилия дома, то мы бы уже рекомендовали звонить нам и с помощью специалистов разбираться, что происходит. Если нет тревожных звоночков, других элементов насилия (психологического, экономического, сексуального), то люди и не задумываются о том, как предотвратить побои. Не возникнет мысли, что близкий человек может представлять опасность. Если в отношениях есть поддержка, взаимопонимание, возможность обсуждать чувства, партнерство, то насилия не будет даже в условиях стресса. Физическое насилие обычно происходит в системе других насильственных действий. Конечно, карантин может обострить проблему и увеличивать риски.

Как понять, произошло насилие или конфликт?

Важно разделять конфликт и насилие. Конфликты происходят практически во всех отношениях, они — нормальная их часть. В рамках конфликта партнеры могут порой говорить друг другу обидные слова или вести себя эмоционально. Но в конфликте нет роли системно доминирующего, угнетающего партнера, нет цели подчинить себе другую сторону, инструментов демонстрации власти — запугивания, лишения ресурсов, контроля, попыток «поставить ее на место».

Если у женщины встает вопрос, является ли ссора конфликтом или частью системы насилия, мы обращаемся к ее чувствам. Если она постоянно испытывает страх перед партнером, если серьезно страдает ее самооценка, то, скорее всего, это не обычный конфликт. Чувства — важный барометр. Сегодняшние условия самоизоляции делают чувства более заметными, чем обычно. Поэтому когда говорят, что из-за карантина может стать больше разводов, стоит помнить, что, вполне вероятно, в этих отношениях уже были проблемы. Возможно, часть из этих разводов спасут чьи-то жизни.