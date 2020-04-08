В условиях карантина и режима самоизоляции, введенных для борьбы с распространением вируса COVID-19, в разы увеличилось количество случаев домашнего насилия. Об этом заявил генеральный секретарь ООН, а ранее о всплеске обращений заявляли полиция и кризисные центры многих стран мира. Не обошла проблема стороной и Россию, известно уже об одном убийстве. «Собака.ru» поговорила с психологом петербургского кризисного центра для женщин Елизаветой Великодворской о том, почему это происходит, можно ли предотвратить насилие и как комфортно сосуществовать вместе с партнером во время пандемии.
Во время карантина во всем мире вспышка домашнего насилия. Почему это происходит и что делать, если это случилось с вами?
Почему во время карантина возросло количество случаев домашнего насилия?
Сам карантин и пандемия коронавируса не могут непосредственно вызывать домашнее насилие, также как его не вызывают другие социальные проблемы вроде безработицы или алкоголизма. Однако в тех близких отношениях, где домашнее насилие уже было, оно может усугубляться. Стресс, связанный с риском заболеть, социальной изоляцией, приостановкой работы и падением доходов, может усиливать готовность вымещать злость и фрустрацию на партнера. Если человек не склонен к совершению насилия, он не будет к нему прибегать и в условиях карантина. Однако если у человека есть элементы мировоззрения, допускающие для него совершение насилия над близкими, в семье, вероятность его эскалации в разных формах действительно сейчас возрастает.
Часто это латентные преступления, обычно количество обращений в полицию и кризисные центры значительно меньше реального объема насилия, совершаемого в отношении интимного партнера. В том, что в некоторых странах число звонков могло вырасти в пять раз, для меня ничего удивительного нет — их все равно меньше, чем случаев. Насколько меньше, никто точно не знает.
Есть ли всплеск домашнего насилия в Петербурге?
Наш кризисный центр заметил всплеск обращений — пока окончательной статистики нет, потому что все только началось. Обращений у нас всегда много, и до пандемии мы работали на пределе своей пропускной способности. Сейчас женщины рассказывают, что, находясь постоянно дома, сталкиваются с пугающими проявлениями гнева со стороны партнера, боятся физического насилия сейчас больше, чем обычно, к этому прибавляются тревога, опасения за своих близких в связи с риском заболеть. Такие звонки к нам поступают регулярно.
Какая помощь оказывается женщинам, столкнувшимся с насилием, в условиях пандемии?
Мы сейчас предлагаем в первую очередь те средства, которые есть у нас: это психологическое и юридическое консультирование. Женщине бывает непросто самой разобраться, что происходит в отношениях, потому что насилие — это не только когда мужчина ударил. Это и контроль, и оскорбления, и газлайтинг, и экономическое насилие, то есть использование материальных ресурсов с целью контроля и власти над партнером. Мы вместе работаем с ее чувствами, оцениваем актуальную угрозу для жизни и здоровья, разрабатываем индивидуальный план безопасности с учетом имеющихся ресурсов и особенностей ситуации. Важно, что полиция, травматология, скорая по-прежнему работают. Так что стандартные подходы и рекомендации остаются актуальными.
Убежища сейчас, к сожалению, в основном закрыты. Но справедливости ради стоит сказать, что и раньше было довольно сложно найти место, в которое можно приехать сразу. Для сбора документов в государственные убежища требуется в лучшем случае несколько дней. В НКО все обычно побыстрее, но все равно не в режиме «здесь и сейчас». Однако при любом обращении все равно варианты мы будем искать — один из центров предоставлял места до последнего момента.
Можно ли предотвратить насилие?
Если у женщины встал вопрос, как себя обезопасить от эпизода насилия дома, то мы бы уже рекомендовали звонить нам и с помощью специалистов разбираться, что происходит. Если нет тревожных звоночков, других элементов насилия (психологического, экономического, сексуального), то люди и не задумываются о том, как предотвратить побои. Не возникнет мысли, что близкий человек может представлять опасность. Если в отношениях есть поддержка, взаимопонимание, возможность обсуждать чувства, партнерство, то насилия не будет даже в условиях стресса. Физическое насилие обычно происходит в системе других насильственных действий. Конечно, карантин может обострить проблему и увеличивать риски.
Как понять, произошло насилие или конфликт?
Важно разделять конфликт и насилие. Конфликты происходят практически во всех отношениях, они — нормальная их часть. В рамках конфликта партнеры могут порой говорить друг другу обидные слова или вести себя эмоционально. Но в конфликте нет роли системно доминирующего, угнетающего партнера, нет цели подчинить себе другую сторону, инструментов демонстрации власти — запугивания, лишения ресурсов, контроля, попыток «поставить ее на место».
Если у женщины встает вопрос, является ли ссора конфликтом или частью системы насилия, мы обращаемся к ее чувствам. Если она постоянно испытывает страх перед партнером, если серьезно страдает ее самооценка, то, скорее всего, это не обычный конфликт. Чувства — важный барометр. Сегодняшние условия самоизоляции делают чувства более заметными, чем обычно. Поэтому когда говорят, что из-за карантина может стать больше разводов, стоит помнить, что, вполне вероятно, в этих отношениях уже были проблемы. Возможно, часть из этих разводов спасут чьи-то жизни.
Что делать, если насилие произошло?
Мы рекомендуем позвонить нам в кризисный центр по телефону (812) 327-30-00 или связаться с нами через онлайн-приемную на сайте crisiscenter.ru. Если уже произошло физическое насилие, важно в первую очередь обеспечить безопасность любым способом: вызвать полицию, скорую, уехать к знакомым, друзьям, родственникам. В условиях карантина остановиться у друзей сложнее, однако если есть угроза жизни, то покинуть дом необходимо. Разговаривать и убеждать агрессора «вести себя иначе» в такой ситуации бессмысленно — переговоры возможны, только когда все их участники находятся в безопасности.
Что делать, если насилия не было, но конфликтов становится больше? Как комфортно существовать вместе в режиме самоизоляции?
Чтобы существовать вместе мирно, важно договариваться об условиях совместной жизни. В частности, «разделить территорию» — согласовать, где чье пространство вплоть до полок в шкафу, где чье место для отдыха, где — для работы, где можно побыть в одиночестве. И здесь не так важен размер квартиры — главное относиться с уважением к договоренностям. Нужно разделить обязанности, связанные с обеспечением жизни дома — и тоже составить некий «договор», над ним можно работать и с психологом-консультантом. Это обычно приводит к тому, что поводов для конфликтов становится меньше.
Сейчас — хорошая возможность садиться за стол домашних переговоров, открыто и детально обсуждать, какие вообще есть дома обязанности, какие занятия для кого интересны и комфортны, а какие — неприятны. Этот разговор сам по себе может быть ценен для пары, потому что это и исследование собственных потребностей, и лучшее узнавание друг друга.
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