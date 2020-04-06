«Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны — за выходные ситуация исправилась. Однако еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными. В ряде мест препятствуют работе грузоперевозчиков и ритейлеров, вплоть до того, что останавливают грузовые машины на въезде в регионы и даже закрывают пункты выдачи заказов, мешая курьерам доставлять их людям», — приводит «Интерфакс» слова премьера.

2 апреля Владимир Путин вновь выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Главное заявление касалось нерабочей недели, которая проходит в России с 30 марта по 5 апреля — правительством было решено продлить ее до 30 апреля. Главам субъектов России также предоставили дополнительные полномочия. Они должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальный именно для их территории, какие учреждения могут приостановить деятельность, какие могут продолжить работать.

С 28 марта, когда в России начались внеплановые каникулы, в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. С 30 марта в Петербурге ввели режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет. С 1 апреля в городе также ограничена работа метрополитена. Власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. Мишустин рекомендовал распространить режим самоизоляции, введенный для москвичей, на всю Россию.

Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами. В стране приостановлено оформление виз. Минкульт закрыл все федеральные учреждения культуры. Во всех регионах страны введен режим повышенной готовности. В Петербурге запрещены проведения массовых мероприятий, в Москве введен всеобщий карантин. Правительство уже утвердило размер штрафов за его нарушение. «Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.