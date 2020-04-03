Статистика дня: 70% россиян ограничили контакты с людьми

Статистику, которую предоставил ВЦИОМ подтверждают и отдельные сотовые операторы. 68% абонентов МТС практически или вовсе не меняли своего положенияя в период с 30 марта по 3 апреля. У Yota этот показатель, напротив, составил всего 26% процентов.

Также стало известно, что немного больше людей стали следить за гигиеной рук — 62%, медицинские маски и респираторы стала носить почти четверть населения России, еще 12% стараются избегать больших скоплений людей — например, сократили поездки на общественном транспорте. Меньше всего россиян носят перчатки и соблюдают правила социального дистанцирования — 3% и 2% соответственно.

По статистике «Яндекса», Петерург признан одним из самых ответственных городов-миллиоников на самоизоляции. Уже введены обязательный режим самоизоляции для жителей, старше 65 лет, и 14-дневный карантин для тех, кто вернулся из-за границы или контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией. Остальным гражданам подобные меры только рекомендованы. В городе даже увеличилось число обращений в сервисы экспресс-доставки, некоторые из них даже привезут новый арт-номер «Собака.ru». На самые популярные вопросы о новой коронавирусной инфекции редакция отвечала здесь. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

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