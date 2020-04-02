Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля

Главам субъектов России будут предоставлены дополнительные полномочия. До конца текущей недели они должны определить конкретный набор профилактических мер, оптимальный именно для их территории, какие учреждения могут приостановить деятельность, какие могут продолжить работать.

Все службы жизнеобеспечения продолжат работу — в том числе продовольственные магазины, аптеки, больницы.

Реализуя меры по борьбе с эпидемией коронавируса, общим приоритетом остается сохранение рабочих мест и доходов граждан, заявил Путин.

«Принятые меры позволили нам выиграть время для упреждающих действий — мобилизации всех органов власти, наращивания ресурсов всех органов здравоохранения. Нам в целом пока что удается оградить от серьезной угрозы людей старшего поколения. […] Прошу вас и дальше предельно внимательно относиться к требованиям властей и рекомендациям врачей и специалистов, беречь себя и своих близких. Крайне важным были и остаются наша ответственность и взаимоподдержка. Когда мы понимаем сложность ситуации, нам удается снизить риски. Уверен, мы и впредь будем работать на опережение», — заявил Путин.