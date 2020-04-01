Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга, этих пациентов госпитализируют в инфекционную больницу имени Боткина.

Вчера стало известно о закрытии Александровской больницы. Туда 20 марта госпитализировали 55-летнего мужчину с инфарктом миокарда. По предварительным данным, он скрыл путешествие в Италию и успел заразить двух врачей. А сегодня комздрав закрыл ещё две больницы из-за обнаруженных там случаев заражения: Городскую больницу Святого Георгия и Введенскую.

Проверку медперсонала закрытых больниц, пациентов и выписанных ранее продолжат завтра, 2 апреля.

В Комитете по здравоохранению отметили, что это не новые случаи, а уже учтенные в общей статистике.

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