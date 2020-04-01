Среди 20 пациентов больниц, которые сегодня закрыли на карантин, подтвердилась коронавирусная инфекция. Это первичные результаты, завтра тестирование продолжится. Об этом сообщает «Фонтанка»
Выберите свой город:
Ваш город
Среди 20 пациентов больниц, которые сегодня закрыли на карантин, подтвердилась коронавирусная инфекция. Это первичные результаты, завтра тестирование продолжится. Об этом сообщает «Фонтанка»
Как сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга, этих пациентов госпитализируют в инфекционную больницу имени Боткина.
Вчера стало известно о закрытии Александровской больницы. Туда 20 марта госпитализировали 55-летнего мужчину с инфарктом миокарда. По предварительным данным, он скрыл путешествие в Италию и успел заразить двух врачей. А сегодня комздрав закрыл ещё две больницы из-за обнаруженных там случаев заражения: Городскую больницу Святого Георгия и Введенскую.
Проверку медперсонала закрытых больниц, пациентов и выписанных ранее продолжат завтра, 2 апреля.
В Комитете по здравоохранению отметили, что это не новые случаи, а уже учтенные в общей статистике.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь. Сейчас в Петербурге 125 зараженных, семерых вылечили.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.