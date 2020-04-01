Роспотребнадзор предложил продлить нерабочую неделю

Анна Попова заявила об этом на брифинге, во время которого пояснила, что период инкубации вируса — 14 дней. Соответственно период разрыва связи передачи должен быть кратным 14 дням. Кроме того, Попова отметила, что этого недостаточно, этих дней должно было бы быть больше.

«Уже виден результат принятых мер, включая решение о девяти нерабочих днях, которые сейчас продолжаются в стране. Поэтому продолжение этих мероприятий, продолжение разрыва общения — это безусловная задача нашего грядущего периода», — сказала Анна Попова.

Глава ведомства указала, что эффект от этих мероприятий не мгновенный, однако в России нет взрывного роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«Мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста — 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер».

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