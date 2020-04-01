Петербуржец уже шесть дней живет в транзитной зоне аэропорта в Дохе и не может вернуться домой

Как рассказывает Игорь, все было хорошо до того момента, пока они не сели на самолет до Москвы. Сначала всех пассажиров сняли с рейса и отправили в транзитную зону. Спустя несколько часов представители авиакомпании Qatar Airways объявили, что улететь домой смогут только граждане России. Молодой человек же остался один, без паспорта — его у парня забрали — и какого-либо понимания, что делать дальше.

Последние шесть дней он провел в транзитной зоне аэропорта Дохи: «По иронии судьбы, я повторяю историю героя фильма «Терминал» с Томом Хенксом… Моя жизнь целиком и полностью связана с Петербургом, я живу и работаю там с юношества, мои родственники тоже здесь, да и собственно мое проживание абсолютно законодательно и документально подтверждено», — пишет Игорь в своем Instagram-аккаунте.

Молодой человек обращался в МИД, МВД и посольства России и Таджикистана. Представители последних уже связались с Игорем и попросили его заполнить специальные анкеты, пообещав, что вернуться на родину у него все-таки получится. Когда это произойдет неизвестно.

В комментарии для «Собака.ru» он добавляет: «Только что подходил к информационной стойке. Сказали, что пока ничего не ясно. Возможно, сегодня никто не улетит домой. Я тем более». Рейсы в Петербург и Москву из столицы Катара на сегодня отменены.

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