Спортсмен из Петербурга Петр Тюшкевич вылечился от коронавируса

Ранее спортсмен рассказывал о симптомах болезни, условиях содержания в больнице и предлагаемом лечении.

«Прилетел из Франции и сразу решил сдать анализы (симптомов не было). Анализ показал, что коронавирус есть. Через день начались первые симптомы — першило горло (ощущение сухого горла), постепенно появлялся сухой кашель, давление в верхней части груди. Уже ночью температура поднялась до 39 градусов и плохо снижалась какими-либо таблетками», — писал Тюшкевич в начале болезни.

Спортсмен проходил лечение в инфекционной больнице в Коммунарке, Московская область. Как рассказывает Тюшкевич, некоторые врачи не пользуются перчатками — так как «выходя и заходя в палату все полностью дезинфицируется в специальном «предбаннике»». «В больнице все максимально осторожны. Весь персонал, включая ремонтников, все время в защите».

25 марта спортсмен сообщил об осложнениях, вызванных коронавирусом. Тогда ему провели компьютерную томографию, которая выявила три очага воспаления в легких. Сейчас своих состояние легких Петр обозначил как «так себе», но отметил, что ему разрешили закончить лечение дома.

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