Астронавт Скотт Келли, который провел год на МКС, чтобы изучить влияние долгосрочного космического полета на организм, дал три совета всем, кому сейчас тяжело соблюдать самоизоляцию.
Астронавт NASA рассказал, как справиться с самоизоляцией
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Фото: Shutterstock
Первый совет – установите и четко соблюдайте время, когда нужно перестать работать. Люди, которые впервые перешли на дистанционную работу, могут не заметить, как они перевыполняют свою норму на несколько часов в день. Ведь границы между работой и домашней жизнью становятся размытыми. Скот Келли советует структурировать свой день, следить за графиком сна, а после окончания рабочего дня выключать компьютер и заниматься чем-нибудь другим.
Астронавт также рекомендует найти новое хобби или читать книги, но только не электронные. Поскольку социальные мероприятия отменяются, у людей появляется много свободного времени. Его нужно заполнить увлекательными занятиями – это полезно для мозга, здоровья и продуктивности. Сам Келли захватил с собой на Международную космическую станцию физические книги, которые не отвлекают тревожными новостными уведомлениями. Помимо этого, можно научиться играть на музыкальном инструменте, пройти онлайн-курс или изучить новый язык.
Кроме того, общайтесь с друзьями и семьей по видеосвязи, если вы не можете встретиться вживую. Согласно многочисленным исследованиям, наличие прочных социальных связей полезно для здоровья и даже способствует долголетию, утверждает Келли. «Даже со всеми обязанностями командира космической станции, я никогда не упускал возможность провести видеоконференцию с семьей и друзьями», – отмечает он. Можно не только общаться, но и устроить совместный просмотр фильмов или организовать книжный клуб.
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