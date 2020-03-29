Астронавт NASA рассказал, как справиться с самоизоляцией

Первый совет – установите и четко соблюдайте время, когда нужно перестать работать. Люди, которые впервые перешли на дистанционную работу, могут не заметить, как они перевыполняют свою норму на несколько часов в день. Ведь границы между работой и домашней жизнью становятся размытыми. Скот Келли советует структурировать свой день, следить за графиком сна, а после окончания рабочего дня выключать компьютер и заниматься чем-нибудь другим.