Инструкция по работе из дома: как организовать рабочее место, составить расписание, не отвлекаться и не выгореть

Как составить расписание

Екатерина Скобейко, менеджер проектов в команде Развития бренда работодателя ВКонтакте:

Я больше пяти лет проработала из дома и хочу сказать, что главное в этой истории — не одичать. Удаленщикам нужно намного больше самодисциплины: слишком много соблазнов, и границы между работой и отдыхом постепенно стираются. Не успеешь оглянуться, как на дворе уже полночь, а план на день не выполнен и на половину. Тоже самое и с домашними делами. Нужно следить за собой!

Составление рабочего расписания, регулярные перерывы и приемы пищи — хорошие привычки как для работы в офисе, так и дома. В этом плане разницы почти нет.

Работать дома нужно по тому же графику, что и в офисе: начинайте и заканчивайте рабочий день так, как привыкли. Не давайте себе поблажек, типа «чуток подольше посплю и попозже закончу» — это чревато тем, что работа не будет заканчиваться никогда.

Запланируйте в начале недели глобальные задачи на ближайшие дни, а в начале рабочего дня — разбейте их на маленькие и решайте по чуть-чуть. Запишите все задачи в блокнот или сделайте календарь, чтобы вычеркивать то, что удалось решить. Большое количество зачеркнутых задач подарит больше мотивации.

Не забывайте про отдых. Специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют отдыхать ритмично: например, по пять минут каждый час. Несомненный бонус при работе из дома — возможность в это время полежать или даже поспать. Главное – не переусердствовать. Но лениться в период отдыха можно смело на все 100%.

Ритмичность полезна и в питании. Еще один плюс в работе из дома — не нужно целый час тратить на обед. Вместо того, чтобы идти в столовую или ближайшее кафе, можно просто дойти на кухни и справиться за 10-15 минут. Оставшееся время можно потратить на сон или прогулку — если окружающая обстановка позволяет это сделать.