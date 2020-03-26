Весь город постепенно перешел на работу из дома из-за карантина. Сейчас неизвестно, когда пандемия закончится, но вполне вероятно, что в новом режиме нам придется провести долгое время, а значит необходимо к нему адаптироваться. Специально для «Собака.ru» менеджер по обучению и развитию и менеджер проектов ВКонтакте поделились лайфхаками, полезными приложениями и способами справляться с задачами из дома не хуже, чем из офиса.
Инструкция по работе из дома: как организовать рабочее место, составить расписание, не отвлекаться и не выгореть
Как организовать рабочее место
Валерий Стенхаммар, менеджер по обучению и развитию ВКонтакте:
Для начала, как бы это ни было сложно, нужно настроиться. Работа из дома — это не отпуск и не выходные. Как только придет осознание того, что работать удаленно можно продуктивно, нужно заняться оборудованием рабочего пространства.
Это необязательно стул и письменный стол, но это должно быть место, за которым удобно работать, в идеале изолированное от остальных домашних. Так будет легче настроиться на продуктивный лад.
Постарайтесь учесть все мелочи, которые могут пригодиться: розетки, ручка, блокнот, термос с любимым какао, чтобы лишний раз не сбивать рабочий ритм. Если отвлекают посторонние звуки — можно использовать звукоизолирующие наушники.
Второй важный этап — договориться со своими домашними (если они есть) о том, как вы будете взаимодействовать в течение дня. Довольно сложно разделить работу и семью, когда они находятся так близко друг к другу.
Как составить расписание
Екатерина Скобейко, менеджер проектов в команде Развития бренда работодателя ВКонтакте:
Я больше пяти лет проработала из дома и хочу сказать, что главное в этой истории — не одичать. Удаленщикам нужно намного больше самодисциплины: слишком много соблазнов, и границы между работой и отдыхом постепенно стираются. Не успеешь оглянуться, как на дворе уже полночь, а план на день не выполнен и на половину. Тоже самое и с домашними делами. Нужно следить за собой!
Составление рабочего расписания, регулярные перерывы и приемы пищи — хорошие привычки как для работы в офисе, так и дома. В этом плане разницы почти нет.
Работать дома нужно по тому же графику, что и в офисе: начинайте и заканчивайте рабочий день так, как привыкли. Не давайте себе поблажек, типа «чуток подольше посплю и попозже закончу» — это чревато тем, что работа не будет заканчиваться никогда.
Запланируйте в начале недели глобальные задачи на ближайшие дни, а в начале рабочего дня — разбейте их на маленькие и решайте по чуть-чуть. Запишите все задачи в блокнот или сделайте календарь, чтобы вычеркивать то, что удалось решить. Большое количество зачеркнутых задач подарит больше мотивации.
Не забывайте про отдых. Специалисты по тайм-менеджменту рекомендуют отдыхать ритмично: например, по пять минут каждый час. Несомненный бонус при работе из дома — возможность в это время полежать или даже поспать. Главное – не переусердствовать. Но лениться в период отдыха можно смело на все 100%.
Ритмичность полезна и в питании. Еще один плюс в работе из дома — не нужно целый час тратить на обед. Вместо того, чтобы идти в столовую или ближайшее кафе, можно просто дойти на кухни и справиться за 10-15 минут. Оставшееся время можно потратить на сон или прогулку — если окружающая обстановка позволяет это сделать.
Как развивать дисциплинированность
Валерий Стенхаммар, менеджер по обучению и развитию ВКонтакте:
Самодисциплина — это не врожденное качество, и, как и любой другой навык, она требует ежедневной практики. Работая удаленно, постарайтесь не нарушать свой привычный режим. Конечно, никто не заставляет вас подниматься по будильнику в семь, но и лежать в объятиях беззастенчивой прокрастинации до двух часов дня тоже не стоит. Время, когда человек просыпается, определяет, насколько продуктивным будет его день. Проснулись, выпили кофе, потискали котейку — и за работу.
Регламентируйте для себя начало и конец рабочего дня и придерживайтесь этого графика. Стивен Кинг пишет каждое утро с 9 до 12, запираясь у себя в кабинете, в остальное время он отдыхает.
Всегда планируйте свои дела на предстоящий день. Как вариант, можно составить список рабочих и домашних дел, главное от него не отклоняться. Еще один немаловажный пункт: у задач в списке должен быть дедлайн.
Однообразная работа может быстро утомить, поэтому разбавьте унылый формат другими активностями: некоторые вопросы с коллегами можно (и нужно) решать по телефону или видеосвязи вместо скучной переписки в корпоративной почте. Во время звонков важно не отвлекаться и помнить о цели вашего общения.
В конце рабочего дня объективно оценивайте свой труд, избавляйтесь от синдрома самозванца, получайте удовлетворение от своей работы, скажите себе: «Сегодня я круто поработал, теперь пора отдохнуть».
Приложения для концентрации
Валерий Стенхаммар, менеджер по обучению и развитию ВКонтакте:
Для концентрации я пользуюсь Pomodoro, там хорошая техника правильного распределения и контроля времени. Задачи можно выполнять по 25-минуткам (помидорам), после чего делать короткий перерыв.
А для составления расписания и учета дел я использую сервис Tick-Tick. Он бесплатный, с удобным интерфейсом, и главное, — там можно разделить задачи на профессиональные, бытовые и личные.
Полезные привычки удаленщика
Екатерина Скобейко, менеджер проектов в команде Развития бренда работодателя ВКонтакте:
Важно уже утром настроиться на продуктивный день и привести себя в рабочий собранный вид. После подъема заправьте постель, примите душ и причешитесь. Помните, что сегодня — рабочий день, а не выходной, когда можно выглядеть и чувствовать себя максимально расслабленно.
Следите, чтобы окружающая обстановка также была в порядке. Мойте посуду сразу после еды, убирайте упаковки от вкусняшек в мусорку — тогда в течение дня вас не будут отвлекать эти бытовые мелочи.
Пользуйтесь преимуществами работы из дома — можно периодически лежать, менять рабочее место, выбирая самое удобное. Делайте разминку, например, каждый час. Можно практиковать асаны из йоги или приседать — вокруг не будет удивленных лиц коллег, и никто не осудит.
Как избавиться от отвлекающих факторов
Екатерина Скобейко, менеджер проектов в команде Развития бренда работодателя ВКонтакте:
Для начала нужно определиться с тем, что именно вас отвлекает дома. Обычно осознание этого списка приходит с опытом, возможно, уже даже после первого удаленного рабочего дня. Это могут быть члены семьи или питомцы, либо бытовые дела — закинуть стирку, приготовить, полить цветы, развесить белье, перекусить. И если с членами семьи еще можно договориться, а от котиков отгородиться, то с делами немного сложнее. Нужно действовать на опережение! Внесите домашние дела в свой список задач на день и делайте по одному, например, каждый час. Составьте расписание, чтобы не действовать хаотично и эффективно потратить время. Это поможет отвлечься от рутинных рабочих задач и разнообразит трудовые будни. А вечером останется больше времени на отдых.
Чтобы замотивировать себя решать рабочие задачи эффективнее, можно ввести систему поощрений. Решил задачку — съешь вкусняшку. Решил две задачи — поиграй с питомцем пять минут. Главное — придерживаться расписания и выполнять все, что запланировано.
Как избежать выгорания при удаленной работе
Валерий Стенхаммар, менеджер по обучению и развитию ВКонтакте:
То, что сотрудники на удаленке выгорают из-за изоляции и отсутствия общения — это миф, зачастую это происходит от усталости и большого количества задач.
Удаленная работа подразумевает более свободный график, и это часто приводит к тому, что человек тратит на работу слишком много времени, размывая границы между работой и жизнью. Удаленная работа не означает быть на связи 24/7, установите свои границы. Это поможет избежать выгорания.
Создайте «выключающий» ритуал: например, составление списка дел на завтра или просто выключение компьютера. Идея в том, чтобы естественным образом перейти к завершению работы – и не решать больше ни одной задачи за этот день. Это поможет соблюдать границы между личной и профессиональной жизнью.
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