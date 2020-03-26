Петербуржец скончался от коронавируса на Кубе

О госпитализации россиянина с коронавирусом на Кубе стало известно 23 марта. Он прилетел туда в середине марта из Парижа. Ему было 45 лет, он был болен диабетом и находился в критическом состоянии.

Кроме того, ТАСС сообщает, что сегодня на Кубе заразилась коронавирусом ещё одна гражданка РФ.

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