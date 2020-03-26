«Я человек не ходячий, мое пространство — это моя комната. Это моя жизнь. Но я не унываю. Я взяла себя в руки и начала учиться вышивать. Также я вяжу, читаю Библию. У меня насыщенный день. Я встаю, читаю, начинаю вязать, вышивать — и проходит быстро этот день. Конечно, это очень трудно. Но я хочу обратиться ко всем, кто в таком же положении, как и я. Не унывайте, никогда не унывайте. Я хочу, чтобы люди не унывали — такие, как я. Чтобы они нашли свое дело, свою работу. И им будет хорошо», — говорит в видео Татьяна Жингель.

К 26 марта видео посмотрели более 63 тысячи раз. «Смотря на вас, думаю: какое право я вообще имею грустить, находясь в полном здравии и расцвете сил. Большое спасибо за видео и крепкого здоровья вам!», «Милая бабуленька, мы постараемся не унывать», «Какая вы сильная личность, как я рада, что нашла ваш канал! Этих слов мне не хватало», — пишут в комментариях под видео.

Сама Татьяна рассказывает о себе так. «Старость не радость... Правда ли это? Конечно же неправда! Даже в таком возрасте можно и нужно продолжать жить, радоваться, уметь выходить из тяжелых ситуаций. Берите пример с меня, я инвалид третьей группы, почти не ходящая, пенсионерка. Да, сложно, конечно, быть такой, но ничего уже не поделать, я нашла себе увлечения и смысл жить дальше, все будет хорошо», — пишет она.

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