В России подорожали сахар, греча и лук

Куриные яйца подорожали на 1.4%, рис, пшеничная мука, макароны — на 1,0-1,2%, соль — на 0,8%. Свинина, кура, мясные консервы и пшено поднялись в цене на 0,7%, говядину, молоко стерилизованное и масло подсолнечное – на 0,4%. Овощи и фрукты в среднем повысились на 0.8%, исключениями стали: картофель — 2.6%, морковь — 2.5%, яблоки — 1.4%, а белокочанная капуста на 1.3%. Зато огурцы подешевели на 6.1%.