Личный опыт: я лежала в Боткинской в одной палате с больной коронавирусом

На следующий день после переселения у меня снова взяли анализы, уже в третий раз. При этом ни разу мне не сказали результаты, говорили: «Пока ничего не пришло». В официальных источниках указано, что основанием для выписки является дважды отрицательный анализ. Заканчивалась моя первая неделя на карантине, симптомов по-прежнему не было, я надеялась, что меня вскоре выпустят.

16 марта врач сказал мне, что у меня снова возьмут анализы. Я спросила, выпишут ли меня в выходные 21-22 числа — потому что с момента прибытия из Франции к тому моменту прошли бы уже две недели. Он ответил: «Нет», так как в воскресенье 22-го у меня еще раз будут брать анализы — это уже пятые. Я начала требовать объяснить мне, что происходит. И только тогда мне рассказали, что у девушки, с которой я находилась в палате первые три дня, выявили коронавирус. Поэтому если меня и выпишут, то только в четверг 26 марта и при всех пяти отрицательных результатах. Я ужасно запаниковала, попросила врачей сделать что-то, чтобы укрепить мой иммунитет, на что мне ответили: «Просто сидите, мы будем за вами наблюдать». Выпросила хотя бы витамин C для успокоения, но на третий день у меня началась на него аллергия.