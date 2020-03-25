На углу Садовой и Вознесенского произошел пожар в жилом доме



В доме на перекрестке Вознесенского проспекта и Садовой улицы произошел крупный пожар. Возгорание произошло на четвертом этаже доходного дома статского советника А.М.Лемана. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области сообщение поступило в 18:09.