В доме на перекрестке Вознесенского проспекта и Садовой улицы произошел крупный пожар. Возгорание произошло на четвертом этаже доходного дома статского советника А.М.Лемана. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области сообщение поступило в 18:09.
На углу Садовой и Вознесенского произошел пожар в жилом доме
Площадь возгорания составила 10 квадратных метров в коридоре и 20 — в другой комнате. Сотрудники пожарной службы спасли двух девушек. А пламя уже локализовано.
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