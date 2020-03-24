Андрей Бреслав (JetBrains) — о том, почему IT-индустрии необходимы женщины-программистки

Почему индустрии IT выгодно, чтобы в нее пришло больше женщин? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать две вещи. Во-первых, кадры — это главная ценность и главный дефицит в IT. Во-вторых, талант и заинтересованность не зависят от пола.

Особенность индустрии IT в том, что самая важная составляющая бизнеса в ней — это труд квалифицированных специалистов. Большая часть расходов этих компаний — зарплаты и обеспечение сотрудников, а не, скажем, сырье или инфраструктура. От того, какую команду удалось собрать, полностью зависит успех бизнеса. При этом индустрия постоянно растет, кадров все время не хватает, развитие сдерживается нехваткой специалистов. Поэтому индустрия вкладывается в расширение рынка труда, например, в образование и привлечение людей из регионов. Но этого не хватает, и поэтому зарплаты постоянно растут. Рост зарплат в какой-то мере тоже увеличивает рынок, привлекая больше людей, но и этого не хватает. Индустрия будет развиваться гораздо успешнее, если кадров будет больше.

Собственно, таким «кадровым запасом», который сейчас используется лишь на треть, как раз и могут быть талантливые женщины, которых примерно столько же, сколько талантливых мужчин, но они традиционно выбирают другие профессии. Если их привлечь в IT, рынок увеличится как минимум на 40 %. К тому же известно, что разнообразие способствует успешности команд: если над проектом работают люди с разными бэкграундами, он показывает лучшие результаты, а компании, в которых женщины участвуют в руководстве наравне с мужчинами, больше зарабатывают на бирже.

Многим кажется, что сложившаяся сейчас ситуация (в IT работает около 20–30% женщин) — это данность, которую нельзя изменить, но на самом деле известно, какие меры приводят к изменению ситуации. Самое интересное — что эти меры не должны быть дискриминационными ни для кого. Самый яркий пример — американский колледж Harvey Mudd, где число выпускников-мужчин и женщин на компьютерных специальностях сравнялось в результате планомерной кампании. Никакие из принятых мер не были направлены специально на женщин. Все, что изменилось — это условия обучения для тех, кто не очень уверен в своих силах.