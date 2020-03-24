Андрей Бреслав — программист IT-компании JetBrains, один из создателей языка Kotlin, а еще один из самых ярких профеминистов Петербурга, который и внутри своей компании, и на больших конференциях поднимает тему гендерного дисбаланса в IT и старается найти пути решения проблемы. Он выступил с программным заявлением о том, почему нужно поконить со стереотипами о том, что сфера IT не подходит женщинам.
Андрей Бреслав (JetBrains) — о том, почему IT-индустрии необходимы женщины-программистки
Почему индустрии IT выгодно, чтобы в нее пришло больше женщин? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать две вещи. Во-первых, кадры — это главная ценность и главный дефицит в IT. Во-вторых, талант и заинтересованность не зависят от пола.
Особенность индустрии IT в том, что самая важная составляющая бизнеса в ней — это труд квалифицированных специалистов. Большая часть расходов этих компаний — зарплаты и обеспечение сотрудников, а не, скажем, сырье или инфраструктура. От того, какую команду удалось собрать, полностью зависит успех бизнеса. При этом индустрия постоянно растет, кадров все время не хватает, развитие сдерживается нехваткой специалистов. Поэтому индустрия вкладывается в расширение рынка труда, например, в образование и привлечение людей из регионов. Но этого не хватает, и поэтому зарплаты постоянно растут. Рост зарплат в какой-то мере тоже увеличивает рынок, привлекая больше людей, но и этого не хватает. Индустрия будет развиваться гораздо успешнее, если кадров будет больше.
Собственно, таким «кадровым запасом», который сейчас используется лишь на треть, как раз и могут быть талантливые женщины, которых примерно столько же, сколько талантливых мужчин, но они традиционно выбирают другие профессии. Если их привлечь в IT, рынок увеличится как минимум на 40 %. К тому же известно, что разнообразие способствует успешности команд: если над проектом работают люди с разными бэкграундами, он показывает лучшие результаты, а компании, в которых женщины участвуют в руководстве наравне с мужчинами, больше зарабатывают на бирже.
Многим кажется, что сложившаяся сейчас ситуация (в IT работает около 20–30% женщин) — это данность, которую нельзя изменить, но на самом деле известно, какие меры приводят к изменению ситуации. Самое интересное — что эти меры не должны быть дискриминационными ни для кого. Самый яркий пример — американский колледж Harvey Mudd, где число выпускников-мужчин и женщин на компьютерных специальностях сравнялось в результате планомерной кампании. Никакие из принятых мер не были направлены специально на женщин. Все, что изменилось — это условия обучения для тех, кто не очень уверен в своих силах.
Оказалось, что достаточно сделать так, чтобы все первокурсники обязательно попробовали программирование, и при этом с ними в классе были такие же начинающие, как они сами (те, у кого уже был опыт программирования, проходят другой курс). Акцент делался на том, что важно только усердно работать и вовремя просить помощи у преподавателей и сокурсников, а не «родиться талантливым программистом». Чтобы преподаватели могли уделять одинаково много внимания всем студентам, самых напористых просили подходить после занятий, это дало более скромным возможность задать свои вопросы.
Этот опыт лишний раз подтверждает, что талант и интерес к IT в равной степени присущи мужчинам и женщинам, и индустрия много выиграет, если женщин в ней станет больше.
В течение последнего года я сделал несколько докладов о гендерном балансе на профессиональных IT-конференциях. В докладах я рассказывал по сути то же, что описано выше, но старался приводить больше примеров, данных, отвечать на вопросы слушателей. Эти вопросы раскрывают многие опасения и противоречия, которые возникают у людей, которые раньше не думали на эту тему. Кому-то кажется, например, что женщины, которые придут в IT, покинут какие-то другие сферы, и это может что-то испортить. Я думаю, что это здоровая конкуренция, и она подтолкнет другие отрасли экономики к развитию и улучшению рабочего климата. Кто-то беспокоится о том, что между разнополыми коллегами будут возникать отношения и мешать работать. Мне кажется, что это неплохая цена за то, чтобы индустрия развивалась быстрее.
Ну и, наконец, самый острый вопрос обычно задают женщины, которые уже работают в IT, и много добились в профессии: «Зачем предпринимать какие-то меры, если я — живой пример того, как женщина может прекрасно реализоваться в IT?» Понятно, что здесь это «ошибка выжившего»: некоторым женщинам удается реализоваться в профессии, но многим — нет, иначе бы их доля в индустрии была такой же, как в популяции, ведь талант и интерес распределены равномерно.
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