В городе, известном на весь мир атмосферой вечного праздника, теперь непривычно тихо: все клубы и бары закрыты, а за пикник с друзьями в парке можно получить штраф до 25 тысяч евро. На сегодняшней день во всей Германии подтверждено 29 000 случаев заражения коронавирусом, из них в Берлине – 1219. Студентка Свободного университета Берлина и сотрудница Института исследования парламентаризма Елена Гинтова рассказала «Собака.ru» о новых правилах в немецкой столице и том, как их воспринимают горожане.
Covid-19 в Берлине: как живет самый тусовочный город Европы, где запретили собираться группами более двух человек
-
Елена Гинтова. Фото: Артур Стамбульцян
Почему в Берлине никто не воспринял коронавирус всерьез
В своей реакции на вспышку коронавируса в Китае Германия и, в частности, Берлин мало отличались от других стран и городов: никакой серьезной реакции не было. Казалось, что эпидемия распространяется где-то очень далеко. И, конечно, было сочувствие Китаю, но осознания, что проблема реальна и может в будущем охватить весь мир, не было.
В Германии вирус сначала распространился в Баварии, причем очень медленно. Первый случай был зарегистрирован 27 января, и в течение целого месяца число инфицированных выросло всего до 14. За это время вирус появился в двух других федеральных землях. По всей видимости, такое ленивое поведение вируса в Германии в первый месяц дало обществу ложное ощущение, что ничего страшного не происходит. В Берлине никакой реакции я не замечала, город продолжал обсуждать, что экология в упадке, Безоз планирует построить офис Амазона, Фридрисхайн джентрифицируется, государство не контролирует арендную плату. Разговоров о коронавирусе не велось вплоть до того, как он подошел к нам вплотную.
Первые карантинные меры
Даже когда восьмого марта в Берлине было зарегистрировано уже 40 случаев, город продолжал жить своей жизнью. Работали все клубы, проходил женский марш, никто и представить не мог, что на следующей неделе город будет парализован.
Сначала на неделю вперед перенесли начало семестра. Потом закрыли музеи и театры, запретили мероприятия на более чем 500 человек. Эти меры приняли в четверг, поэтому многие клубы оказались в серой зоне: не все вмещают больше 500 посетителей, и теоретически могли бы в пятницу открыться. Бергхайн тогда добровольно отменил все вечеринки предварительно до конца апреля, многие последовали примеру, а после этого вышло официальное распоряжение о закрытии клубов — существенная часть заражений в Берлине произошла именно в них. Закрылись бары, пабы, кинотеатры, фитнес-студии, бассейны и сауны. На карантине школы и детские сады. В некоторых районах города запрещено находиться на детских площадках. Последними закрылись парикмахерские и косметические салоны. Рестораны сначала могли работать с 6 до 18, и расстояние между столами должно было составлять не менее 1,5 метров. С конца прошлой недели они могут работать только на вынос и доставку. Многие владельцы ресторанов оставляют на дверях милые записки с сожалениями и пожеланиями здоровья.
Запреты и санкции
С 23 марта в Берлине нельзя собираться группами более двух человек, за исключением членов одной семьи. Соблюдение правил контролируется полицией — за их нарушение грозит штраф до 25 тысяч евро. Какие именно «расценки» существуют в зависимости от нарушения, я не знаю. По всей видимости, штраф будет выше, если вы большой компанией устроили вечеринку в парке, чем если вы шли по улицей компанией из трех человек.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и прописку. У меня прописка есть — тут без собственности ее получить не так сложно, как в России, нужно просто прийти в управу района с договором аренды. При этом даже если у вас ее нет, можно предоставить любое другое подтверждение того, что вы живете в городе: например, посылку от мамы, которую она прислала на берлинский адрес (да, местная полиция очень милая).
Это решение – своего рода альтернатива полному запрету выхода на улицу, который сейчас существует в Италии, Испании и Франции, трех федеральных землях Германии. Оно было принято на основе выводов о поведении людей и их готовности к кооперации. Власти Берлина (коалиция из трех немного разных по «левости» партий) оценили хорошее поведение жителей и решили не прибегать к жестким мерам, оставив нам немного свободы.
Как изменилась повседневная жизнь
В городе идет пропаганда социального дистанцирования. Например, берлинская транспортная компания выпустила плакат, на котором изображены всего четыре «станции»: холодильник, ванна, диван, балкон. Многие перешли на хоум-офис, причем вместе с детьми, которым внезапно тоже оказалось некуда идти – все сидят дома и, конечно, много едят. Магазины столкнулись со слишком высоким спросом, и многие товары оказались в дефиците: макароны, крупы, молоко, хлеб, консервы, туалетная бумага и салфетки, мыло. Интернет и мобильная связь, к счастью, все еще справляются.
Мне кажется, что к вирусу здесь относятся серьезно. Я видела двух женщин, которые гуляли вместе по парку и беседовали, находясь на безопасном расстоянии друг от друга. Ходят за покупками многие в одноразовых перчатках. В одной круглосуточной лавочке я видела пластмассовую перегородку над кассой, которая оставляла свободное пространство только внизу, чтобы передавать покупки. При этом есть много примеров человечности и солидарности. Клубам уже собрали 100 тысяч евро, появились горячие линии психологической поддержки для родителей, которые чувствуют себя перегруженными. Арендодателям запрещено выселять жильцов за неуплату до сентября. В русскоязычной группе в фейсбуке люди предлагают поделиться тем, что сейчас оказалось в дефиците.
Мою жизнь коронавирус пока глобально не изменил, но мелочах – ощутимо. Приходится ходить в несколько магазинов, чтобы собрать привычную продуктовую корзину. Очень неловко думать, что в одном из самых тусовочных городов Земли все клубы закрыты. Работать из дома сложно, раньше я всегда ходила в офис. Стало сложно что-либо планировать. Был случай, когда я и мой парень шли к нашим друзьям в гости. Мы приехали из другого конца города, вышли из метро, и я стала рассказывать ему об инициативах помощи людям в возрасте, когда молодые люди ходят за покупками и оставляют их у дверей. В этот момент в наш с друзьями групповой чат пришло сообщение о том, что в их языковой школе обнаружен случай заражения Covid-19, и всем необходимо уйти на карантин на две недели. В итоге вместо вечера с пивом на балконе мы с парнем пошли в магазин, купили для друзей запас продуктов и оставили его у дверей.
Я и мое окружение в целом не очень довольны ситуацией, но никто не паникует. Большинство знакомых хорошо информированы, поэтому понимают, что они в безопасности, но должны нести социальную ответственность и сократить контакты. Поэтому мы сейчас все по одиночке проживаем очень похожий опыт. Я заметила, что стала больше разговаривать с друзьями, и мне кажется, что в изоляции мы как будто становимся ближе.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.