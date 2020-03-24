Covid-19 в Берлине: как живет самый тусовочный город Европы, где запретили собираться группами более двух человек

Запреты и санкции

С 23 марта в Берлине нельзя собираться группами более двух человек, за исключением членов одной семьи. Соблюдение правил контролируется полицией — за их нарушение грозит штраф до 25 тысяч евро. Какие именно «расценки» существуют в зависимости от нарушения, я не знаю. По всей видимости, штраф будет выше, если вы большой компанией устроили вечеринку в парке, чем если вы шли по улицей компанией из трех человек.

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и прописку. У меня прописка есть — тут без собственности ее получить не так сложно, как в России, нужно просто прийти в управу района с договором аренды. При этом даже если у вас ее нет, можно предоставить любое другое подтверждение того, что вы живете в городе: например, посылку от мамы, которую она прислала на берлинский адрес (да, местная полиция очень милая).

Это решение – своего рода альтернатива полному запрету выхода на улицу, который сейчас существует в Италии, Испании и Франции, трех федеральных землях Германии. Оно было принято на основе выводов о поведении людей и их готовности к кооперации. Власти Берлина (коалиция из трех немного разных по «левости» партий) оценили хорошее поведение жителей и решили не прибегать к жестким мерам, оставив нам немного свободы.