Петербург — столица IT в России и, кажется, лидер в гендерной сознательности: поговорили с программистками и разработчицами, дружественный ли интерфейс у IT-cообщества на родине Павла Дурова. А также попросили одного из создателей языка программирования Kotlin Андрея Бреслава объяснить, почему феминизм в отрасли будет полезен всем.
Петербургские программистки — о феминизме в IT-индустрии и гендерной сознательности
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На Дарье: джемпер и платье Rag & Bone (все — ДЛТ), кроссовки MICHAEL Michael Kors; на Зареме: куртка и джинсы MICHAEL Michael Kors, топ Sandro, кроссовки Geox; на Асе: джинсы Frame (ДЛТ), кардиган и блуза Maje, кроссовки Geox; на Ольге: жакет и брюки Sandro, блуза Theory (ДЛТ), кроссовки Alexander McQueen (ДЛТ); на Татьяне: жакет, брюки и юбка MSGM, блуза Diane von Furstenberg, туфли AGL (все — ДЛТ); на Ольге: ботинки Pierre Hardy, куртка MM6, серьги Bottega Veneta (все — ДЛТ), пиджак и кюлоты Maje; на Алене: худи, юбка и футболка Acne Studios, туфли Bottega Veneta (все — ДЛТ)
Дарья Яковлева
Программистка-разработчица Performance Advertising «ВКонтакте», аспирантка факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО.
«В 5 классе мне показали язык Pascal, через год я выиграла школьную олимпиаду по информатике, с тех пор программирование — это моя любовь. Я работала в Университете ИТМО на кафедре “компьютерные технологии”, занималась агитацией абитуриентов, была на стажировках в Google как Software Engineer в Мюнхене и Кремниевой долине. На 4 курсе писала диплом на тему машинного обучения в рекламе, и мой научный консультант позвал меня на стажировку во “ВКонтакте”, теперь он мой тимлид. Сейчас я занимаюсь умными алгоритмами в рекламе, мы стараемся сделать рекламу интересной пользователю и выгодной и нам, и рекламодателю.
Мой папа тот еще консерватор. С одной стороны, он считает, что цель женщины — это поддержка семейного очага и карьерный рост ей не нужен, но с другой все равно поддерживает меня в моих стремлениях».
Татьяна Андреева
Доцент факультета прикладной математики и процессов управления СПбГУ.
«Я кандидат физико-математических наук, работаю на кафедре моделирования электромеханических и компьютерных систем: преподаю неклассические логики, технологию программирования, computer science на русском и английском языках. Веду научную деятельность: она связана с квантово-механическим моделированием наноструктур с использованием высокопроизводительного вычислительного комплекса СПбГУ.
К IT, математике, физике у меня всегда был интерес, мне хотелось быть на пике прогресса, не только понимать и разбираться в новейших технологиях, но и создавать их. Несмотря на существовавший ранее стереотип, сейчас на нашем факультете девушек и парней примерно одинаково. Гендерным предрассудкам здесь не место: я сама вижу, что успех студентов совершенно не зависит от их пола».
Ольга Тележная
Разработчица международной компании JetBrains
«Родители активно навязывали мне гуманитарные предметы, отдали в языковую гимназию и после я поступила на филфак СПбГУ. Но быстро решила, что стоит что-то менять. Взяла gap year, работала, параллельно учила математику. Тогда я впервые узнала, что такое программирование, и с тех пор не могу остановиться.
Моей первой работой по специальности была стажировка в JetBrains, они делают продукты для других программистов. Затем была стажировка в “Яндексе” в отделе лингвистики геопоиска — я учила “Яндекс.Карты” и навигатор лучше понимать нестандартные запросы пользователей. Полтора года работала в Microsoft техническим евангелистом, за это время окончательно поняла, что разработка мне ближе. Сейчас вернулась в JetBrains, делаю продукты для образования. Я также организую несколько регулярных мероприятий по вовлечению женщин в разработку — Django Girls и PyLadies.
В начале моей карьеры я часто была единственной девушкой на митапах, чувствовала себя лишней. Молча заходя в тематические чаты, видела унизительные комментарии о моей внешности или компетенции, никто из моих друзей-мужчин не сталкивался с таким. Сегодня я известна в своей среде, мое резюме говорит за меня, поэтому меня трудно обидеть. Однако начинающим девушкам по-прежнему сложно, и я могу лишь посоветовать выбирать поддерживающий круг общения».
Ольга Корабельник
Владелец продукта, команда «IT-платформа для управления сетью АЗС» ПАО «Газпром нефть».
«Я получила специальность “Прикладная информатика в экономике”, шесть лет работала в “Юлмарте” — занималась автоматизацией логистики, системной аналитикой и руководила отделом разработки аналитических систем. Сейчас я владелец продукта в “Газпром нефти”, два года назад собрала с нуля команду, и мы разработали совершенно новый продукт для автоматизации процессов независимой топливной розницы. По сути это стартап внутри большой компании, мы сами анализируем рынок, много кастдевим, отвечаем за свои показатели и принимаем решения. Круто, что большие компании развернулись в сторону гибких методик разработки и дают такие возможности в том числе девушкам. Кстати, у нас много женщин-продактов.
Когда я поступала в университет, стереотипы о том, что это не женская сфера, были уже не так сильны — хотя и сейчас я иногда слышу мнение, что “технический склад ума” значит “мужской”. Когда я собеседую кандидатов, вижу, что девушки больше волнуются — хотя часто они оказываются гораздо более опытными и знающими, чем уверенные в себе кандидаты-мужчины».
Зарема Халилова
Фронтенд-разработчица RealAdvisor, основательница сообщества SPB Frontend.
«Я тот редкий человек, у которого получилось удачно выбрать профессию в шестнадцать лет: в 2003 году пошла на подготовительные курсы, а в 2004 поступила на “программное обеспечение”. Тогда с отношением к женщинам в IT все было очень плохо. Уже после успешно пройденных экзаменов я принесла в вуз документы, а в деканате мне сказали: “Это ведь не для девочек, может, не надо? Иди лучше на прикладную экономику”. Мой отец тогда меня поддержал, и я пошла туда, куда хотела.
В начале карьеры на собеседованиях несколько раз говорили, что не возьмут меня, потому что я девушка. За десять лет ситуация, конечно, улучшилась, хотя я знаю, что и сейчас у женщин иногда спрашивают, собираются ли они рожать. Работала я в основном в стартапах, сейчас занимаюсь разработкой в европейском аналоге нашего “Циана” — там адекватные ребята, далекие от сексистких взглядов».
Алена Батицкая
Фронтенд-разработчица на фрилансе, преподаватель университета интернет-профессий «Нетология».
«В IT я попала лет в двадцать, когда начала работать оператором колл-центра в большой IT-компании — внутри нее росла, училась и стала руководителем веб-проектов. В какой-то момент осознала, что устала руководить людьми и отвечать за их ошибки, и окончила курсы по фронтенду в “Нетологии”. В процессе обучения показала себя как активная студентка, меня пригласили на позицию аспиранта, потом старшего аспиранта, эксперта, а сейчас читаю лекции и руковожу тремя курсами. Параллельно уже пять лет я занимаюсь фронтенд-разработкой на фрилансе.
В Петербурге с гендерными предрассудками я сталкиваюсь редко, комьюнити здесь лояльное. Но я часто выступаю на конференциях и в городах поменьше и слышу мнение, что программирование — чисто мужская профессия. Мужчины-разработчики могут сказать: “Девочки-программистки, конечно, ничего, но в свою команду я их не возьму”. Это изменится — еще пять лет назад что-то подобное говорили и у нас».
Ася Свириденко
Руководитель группы разработки «Яндекс.Почты» для iOS.
«Моя мама и старшая сестра — программистки, но я до 11 класса наверняка не знала, кем хочу стать. Сфера IT не казалась мне особенно интересной, но когда я как-то приехала к сестре в университет, то увидела вокруг нее много умных, разносторонних людей, ее одногруппников — и мне захотелось быть в таком обществе. Мама обучила меня азам программирования, и я поступила на специальность “прикладная математика и программирование”. В этом году уже десять лет, как я программирую под iOS. В “Яндекс” попала со второго раза четыре года назад — а сейчас руковожу группой разработки. Из-за истории моей семьи мне никогда не казалось, что это не женская профессия — и до сих пор так не кажется».
Андрей Бреслав, программист IT-компании JetBrains, один из создателей языка Kotlin, а еще — один из самых ярких профеминистов Петербурга, который и внутри своей компании, и на больших конференциях поднимает тему дискриминации женщин в IT и старается найти пути решения проблемы.
«Почему индустрии IT выгодно, чтобы в нее пришло больше женщин? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассказать две вещи. Во-первых, кадры — это главная ценность и главный дефицит в IT. Во-вторых, талант и заинтересованность не зависят от пола.
Особенность индустрии IT в том, что самая важная составляющая бизнеса в ней — это труд квалифицированных специалистов. Большая часть расходов этих компаний — зарплаты и обеспечение сотрудников, а не, скажем, сырье или инфраструктура. От того, какую команду удалось собрать, полностью зависит успех бизнеса. При этом индустрия постоянно растет, кадров все время не хватает, развитие сдерживается нехваткой специалистов. Поэтому индустрия вкладывается в расширение рынка труда, например, в образование и привлечение людей из регионов. Но этого не хватает, и поэтому зарплаты постоянно растут. Рост зарплат в какой-то мере тоже увеличивает рынок, привлекая больше людей, но и этого не хватает. Индустрия будет развиваться гораздо успешнее, если кадров будет больше.
Собственно, таким «кадровым запасом», который сейчас используется лишь на треть, как раз и могут быть талантливые женщины, которых примерно столько же, сколько талантливых мужчин, но они традиционно выбирают другие профессии. Если их привлечь в IT, рынок увеличится как минимум на 40 %. К тому же известно, что разнообразие способствует успешности команд: если над проектом работают люди с разными бэкграундами, он показывает лучшие результаты, а компании, в которых женщины участвуют в руководстве наравне с мужчинами, больше зарабатывают на бирже.
Многим кажется, что сложившаяся сейчас ситуация (в IT работает около 20–30% женщин) — это данность, которую нельзя изменить, но на самом деле известно, какие меры приводят к изменению ситуации. Самое интересное — что эти меры не должны быть дискриминационными ни для кого. Самый яркий пример — американский колледж Harvey Mudd, где число выпускников-мужчин и женщин на компьютерных специальностях сравнялось в результате планомерной кампании. Никакие из принятых мер не были направлены специально на женщин. Все, что изменилось — это условия обучения для тех, кто не очень уверен в своих силах.
Оказалось, что достаточно сделать так, чтобы все первокурсники обязательно попробовали программирование, и при этом с ними в классе были такие же начинающие, как они сами (те, у кого уже был опыт программирования, проходят другой курс). Акцент делался на том, что важно только усердно работать и вовремя просить помощи у преподавателей и сокурсников, а не «родиться талантливым программистом». Чтобы преподаватели могли уделять одинаково много внимания всем студентам, самых напористых просили подходить после занятий, это дало более скромным возможность задать свои вопросы.
Этот опыт лишний раз подтверждает, что талант и интерес к IT в равной степени присущи мужчинам и женщинам, и индустрия много выиграет, если женщин в ней станет больше.
В течение последнего года я сделал несколько докладов о гендерном балансе на профессиональных IT-конференциях. В докладах я рассказывал по сути то же, что описано выше, но старался приводить больше примеров, данных, отвечать на вопросы слушателей. Эти вопросы раскрывают многие опасения и противоречия, которые возникают у людей, которые раньше не думали на эту тему. Кому-то кажется, например, что женщины, которые придут в IT, покинут какие-то другие сферы, и это может что-то испортить. Я думаю, что это здоровая конкуренция, и она подтолкнет другие отрасли экономики к развитию и улучшению рабочего климата. Кто-то беспокоится о том, что между разнополыми коллегами будут возникать отношения и мешать работать. Мне кажется, что это неплохая цена за то, чтобы индустрия развивалась быстрее.
Ну и, наконец, самый острый вопрос обычно задают женщины, которые уже работают в IT, и много добились в профессии: «Зачем предпринимать какие-то меры, если я — живой пример того, как женщина может прекрасно реализоваться в IT?» Понятно, что здесь это «ошибка выжившего»: некоторым женщинам удается реализоваться в профессии, но многим — нет, иначе бы их доля в индустрии была такой же, как в популяции, ведь талант и интерес распределены равномерно».
Текст: Морозова Ксения
Фото: Саша Чайка
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