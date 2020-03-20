Петербурженка Валерия Петрова запустила флешмоб #ковид2019хелп: она опубликовала на своей странице шаблон объявления, которое можно повесить в своей парадной, в нем — предложение помочь пожилым людям, оказавшимся в группе риска из-за коронавируса, с покупкой продуктов. К акции присоединилось уже несколько десятков горожан. «Собака.ru» поговорила с инициатором эстафеты, а также с дизайнером Юрием Питениным, который решил к ней присоединиться.
Петербуржцы запустили флешмоб: они призывают помогать пожилым людям покупать продукты во время пандемии
Валерия Петрова
Инициатор акции, владелица Boroda Bar
«В среду я увидела в ленте историю о бабушке, которая боится ходить в магазин из-за вируса, но ей приходится делать это каждый день — она все никак не может попасть на гречку, а на что-то другое не хватает денег. Я расстроилась и попыталась узнать, в каком магазине это произошло, думала, как найти эту женщину.
Выйти на нее не удалось, но я поняла, что наверняка таких, как она, сейчас очень много — людей, которые находятся в зоне риска, но все равно вынуждены ходить в магазин. Кто-то приходит и не может себе ничего взять, потому что все дешевое уже смели.
Поэтому вчера я запустила эту эстафету: многие уже сделали репосты и поддержали ее. Я видела около 30 публикаций, из них шесть блогеров с большим количеством подписчиков — общий охват около 150 000 человек. Об акции на своих страницах написали дизайнер Saint-Tokyo Юрий Питенин, иллюстратор Катя Хотунцева, основательница СММ-агентства Зоя Скобельницына. Но я ищу по ссылке и хэштегу, а их ставят не все, так что наверняка нас уже больше.
В своем аккаунте я дала ссылку на документ — все желающие могут вписать в него свое имя и телефон, распечатать и повесить в парадной.
Мне показалось важным запустить такую акцию, потому что сейчас каждый озабочен своим благополучием, люди говорят о работе, карантине, малом бизнесе и друзьях, которые теряют заказы. Но, мне кажется, они забывают о тех, кто в этой ситуации наиболее уязвим — пенсионерах. Помочь им очень важно, ведь если не мы, то кто? У меня есть свой бар и, конечно, сейчас для нас, владельцев ресторанного бизнеса, не лучшее время. Но заботу о ближнем никто не отменял.
Я верю, что если каждый сознательный молодой человек Петербурга повесит такое объявление в своем дворе, мы вместе поможем большому количеству одиноких и пожилых людей».
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Есть люди, которым нужна помощь. Это не только наши родственники и друзья, но и те, кого мы не знаем. ⠀ Мы сделали шаблон объявления для печати (по ссылке в моем профиле), с предложением помощи. Неважно, верите ли вы в COVID-19 или нет: рядом с нами есть пожилые люди, которые из-за истеричного ажиотажа не могут купить лекарств и привычных продуктов. ⠀ Если каждый из нас поможет с покупками хотя бы одному или двум соседям пожилого возраста, это уже будет хорошим делом. Распечатывайте, закрепляйте и выкладывайте фото! Ну или делайте репосты в сторис — дело тоже хорошее. ⠀ Передаю эстафету: @alinaos @egorkuzin @margaretmagaga @kalyaki666 @weirrdness ⠀ #помогисоседуедой #ковид2019хелп
Юрий Питенин
Дизайнер, основатель бренда Saint-Tokyo
«Из-за паники люди сейчас впадают в приступы эгоизма — стараются урвать все первыми и быстрее всех, думают только о себе. Молодые, прогрессивные, более обеспеченные и владеющие приложениями страдают в этой ситуации гораздо меньше, чем пожилые, которым и без того нелегко обеспечивать себя необходимым.
Меня тоже тронула история о бабушке, которая не могла купить себе гречу. Из-за того, что с полок сметают продукты, такие, как она, могут остаться без еды — и людей, которым в этой ситуации не к кому обратиться, немало. Минимальными действиями мы можем сделать их жизнь чуть лучше, выручить их в сложной ситуации. Я уже опубликовал информацию об акции на своей странице, а вечером планирую распечатать объявление и повесить в своей парадной».
Похожую акцию запустил сервис для благотворительности «Добро Mail.ru» — они сделали плакат с предложением помощи, который также призвали повесить в своих парадных. Скачать его можно здесь.
Также в Петербурге запустили волонтерский проект «COVIDарность», который объединяет людей в борьбе с коронавирусом. На covidarnost.ru врачи, юристы, психологи, программисты, журналисты, кризисные менеджеры и другие специалисты делятся полезной информацией и волонтерскими практиками на период пандемии. Также платформа помогает познакомиться с соседями и договориться о взаимопомощи.
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