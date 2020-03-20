Петербуржцы запустили флешмоб: они призывают помогать пожилым людям покупать продукты во время пандемии

«Из-за паники люди сейчас впадают в приступы эгоизма — стараются урвать все первыми и быстрее всех, думают только о себе. Молодые, прогрессивные, более обеспеченные и владеющие приложениями страдают в этой ситуации гораздо меньше, чем пожилые, которым и без того нелегко обеспечивать себя необходимым.

Меня тоже тронула история о бабушке, которая не могла купить себе гречу. Из-за того, что с полок сметают продукты, такие, как она, могут остаться без еды — и людей, которым в этой ситуации не к кому обратиться, немало. Минимальными действиями мы можем сделать их жизнь чуть лучше, выручить их в сложной ситуации. Я уже опубликовал информацию об акции на своей странице, а вечером планирую распечатать объявление и повесить в своей парадной».

Похожую акцию запустил сервис для благотворительности «Добро Mail.ru» — они сделали плакат с предложением помощи, который также призвали повесить в своих парадных. Скачать его можно здесь.

Также в Петербурге запустили волонтерский проект «COVIDарность», который объединяет людей в борьбе с коронавирусом. На covidarnost.ru врачи, юристы, психологи, программисты, журналисты, кризисные менеджеры и другие специалисты делятся полезной информацией и волонтерскими практиками на период пандемии. Также платформа помогает познакомиться с соседями и договориться о взаимопомощи.