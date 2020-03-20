Петербуржцы, застрявшие на Филиппинах и в Марокко на неопределенный срок из-за карантина — о действиях посольств и нехватке еды

Сейчас на улицах видно только русских туристов: за французами прислали гражданские самолеты, бельгийцев вывезли, немцы тоже смогли улететь, им пообещали возместить все расходы.

Мы создали чат в Telegram для застрявших в Марокко — вместе менее нервно. Там люди помогают друг другу, вместе снимают жилье. Кроме русских, там еще трое граждан Белоруссии — что с ними будет, совсем непонятно, вряд ли за троими пришлют самолет. В чате мы обмениваемся информацией — правда, просто каждый новоприбывший пишет, что ее нет.

Авиакомпания отменила нам рейс на первый сегмент (до Лиссабона) только вчера — вернули ваучером, а не деньгами. Более того, авиакомпании и агрегаторы продают билеты на несуществующие или на внезапно появившиеся рейсы в Европу — не знаю, как это работает, часть отменяют, но часть действительно улетает. Можно, конечно, попробовать купить, но это 220 евро за билет и никаких гарантий. Если придется остаться в Марокко, то уже непонятно, на что жить.

Консульство составляет список застрявших здесь русских — всего их официально 400 с лишним человек, из них минимум два ребенка. Четыре дня информации не было, вчера сказали, что Royal Air Maroc, возможно, отвезет русских домой и заберет своих граждан, но одного самолета на всех не хватит.

Оплачиваем проживание мы самостоятельно, причем все отели взвинтили цены, поняв, что у оставшихся нет выбора. Поэтому нам сказали, что пока у нас оплачен отель, лучше сидеть на месте, хотя вылетать будем, скорее всего, из Касабланки. Страшно представить, каково тем, у кого бронь вышла в воскресенье, а все деньги потратили на отмененный рейс. Одна девушка из Белоруссии живет в аэропорту — кто-то из нашего консульства возит ей еду. Уже интересовались, не истекает ли у кого-то разрешенный по безвизу срок пребывания (надеюсь, не чтобы бросить нас тут на 90 дней).

С питанием сложно: у нас в отеле есть завтраки, в остальное время едим чипсы, кексы, шоколадки. В ближайших магазинах больше ничего нет, а в далекие невозможно доехать из-за карантина. Те, у кого есть местные симки, заказывают еду, но приложение не работает с российскими номерами, а симку уже нигде не купить. Может, все это — хитрый план, чтобы все мы похудели, и больше людей поместилось в самолет.

Сейчас внутри страны сокращают количество поездов между городами — мы боимся, что можем застрять в Фесе.

Мы сидим в отеле: те, у кого есть машина, еще могут куда-то ездить, но у нас ее нет. Понимания, что с нами будет дальше, у нас нет — когда кончится срок в отеле, мы поедем в Касабланку и там будем жить, пока не вывезут. Если вывезут. Там придется оплачивать отель.

Мы с молодым человеком оба работаем в НИИ, наш работодатель сам едва в такую ситуацию не попал, поэтому проблем с этим нет. Хотя многие жалуются на непонимание со стороны начальства».