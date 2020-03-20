Менеджер финансовой компании и друг редакции «Собака.ru» Виктория Фиск, переехавшая из Петербурга в Америку, живет в Лос-Анджелесе, воспитывает ребенка и делится с нами, как пандемию коронавируса переживает столица американской киноиндустрии и телевидения.
Закрытый «Голливуд», нехватка туалетной бумаги и часы шопинга для пожилых — петербурженка о карантине в Лос-Анджелесе
Какой была реакция общества в твоем штате и в стране, когда поступили первые тревожные новости о распространении вируса?
Не могу ответить за все общество. В кругу моих друзей первой испугалась Кортни. В четверг, 27 февраля, она стала присылать в групповой чат ссылки, где заказать противогазы, потому что маски и дезинфицирующие средства для рук уже раскупили. Она же написала, что «Голливуд», то есть киноиндустрия, закрывается на карантин — она работает в компании, которая продюсировала «1917» и Rocketman. В семье примерно в это же время задумался муж и пошёл искать санитайзер для рук. Через несколько часов нашел в маленькой частной аптеке за $10, хотя обычно он стоит $1.99.
Как ситуация менялась со временем? Какие мероприятия отменили первыми, какие места первыми закрывались?
Сначала в Лос-Анджелесе закончилась туалетная бумага! Вдруг вся лента запестрела фотографиями с пустыми полками. Кому не досталось, стали предлагать выгодный взаимообмен. Потом появилась информация, что школы и детские сады временно закроют для посещения. Компании начали отменять командировки сотрудников, корпорации и банки — присылать письма о принятых санитарных мерах, а на улицах все больше людей стали ходить в масках. Тогда до всех дошло, что дело серьёзное. А 12 и 13 марта, после того как Трамп закрыл границу с Европой, случился продуктовый апокалипсис. За один день раскупили все свежие и замороженные продукты, в городе кончились макароны, консервы и крупы. Официально призыв мэра закрыть фитнес-центры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны прозвучал в воскресенье, 15 марта. Накануне, в Беверли Хиллз Starbucks сложил столики и работал только навынос, а местные рестораны обслуживали посетителей исключительно на улице.
17 марта стало известно, что в городе официально запретили все мероприятия численностью от 50 человек, школы и сады закрыты до конца учебного года, а публичный бизнес (кинотеатры, рестораны и ночные клубы) должен закрыться, иначе — штрафы вплоть до тюрьмы. Ещё ввели часы отдельного шопинга для пожилых людей и беременных женщин в продуктовых магазинах.
Что происходит сейчас?
Сейчас в Лос-Анджелесе затишье. Народ закупился и сидит дома. Ничего не запрещено, но не рекомендуется путешествовать, ходить на работу и собираться в группы, особенно больше 50 человек. EDD (Employment Development Department — Департамент занятости Калифорнии) запустил программу материальной помощи всем, кто временно остался без работы. Таким людям выплачивают от $50 до $450 в неделю. В продаже по-прежнему нет туалетной бумаги и продуктов длительного хранения. Есть свежие овощи и фрукты, морепродукты и иногда мясо. Многие магазины сократили часы работы. По-прежнему открыты банки и многие частные организации. Правительство рассматривает возможность отсрочить сдачу деклараций о доходах на 90 дней. Интернет, телевизор и мобильную связь вирус не затронул, подобные службы работают слаженно, везде можно спокойно дозвониться.
Как коронавирус изменил твою жизнь?
Определенно добавил остроты. Когда ты мать полуторамесячного ребёнка, у тебя давно карантин. А тут ещё коронавирус, поэтому сходить в магазин — целое приключение. На прошлой неделе прилетела мама и у нас была плановая закупка овощей на ужин. Утром я бросила ребёнка в мужа и, прикрывшись слухами о дефиците продуктов, помчалась в магазин. Въехать на парковку стоило мне 20 минут, и скандала: я не заметила очереди и заехала с чёрного хода, когда толпа из машин терпеливо ждала у основного въезда. Тележки мне не досталось, поэтому тащила корзинку. Брать пришлось то, что осталось. Одну луковицу, последний пакет морковки, сыр, салат, чипсы, бекон из индейки, куриные сосиски и бутылку оливкового масла. Затем ещё час стояла в очереди.
Жизнь моего мужа вирус тоже изменил, потому что ему нужно в Лондон, и обычно он летает норвежскими авиалиниями, а тут они стали отменять рейсы и увольнять сотрудников.
Как с психологическим состоянием у соседей, друзей, родственников?
Вчера в местном магазине Ralph’s, где муж нашёл ценнейшие куриные грудки, какой-то мужчина, одетый в костюм спецзащиты и производственную маску, стал бегать между рядами, подкидывать в воздух чипсы и расстреливать их из своего игрушечного большого автомата, обзывая чипсы коронавирусом. Его скрутили и увели. А в нашем доме у соседки такое количество туалетной бумаги, что она занимает полквартиры. Так что психологическое состояние у наших соседей не очень. Подруги, наоборот, развлекаются мемами и шитьем. У нас прекрасная группа поддержки, где мы учимся, как лучше дезинфицировать себя и других, строим планы и обмениваемся рецептами. Ещё у всех теперь столько запасов, что мы все время едим.
Мы какое-то время шутили и отказывались верить в серьезность происходящего. До сих пор не думаю, что я в неё всецело верю. Но если этот вирус действительно такой страшный, то, наверное, впервые мир все сделал правильно в целях профилактики, а не постфактум, когда последствия уже необратимы, как оно часто бывало во время истории.
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