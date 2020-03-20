Какой была реакция общества в твоем штате и в стране, когда поступили первые тревожные новости о распространении вируса?

Не могу ответить за все общество. В кругу моих друзей первой испугалась Кортни. В четверг, 27 февраля, она стала присылать в групповой чат ссылки, где заказать противогазы, потому что маски и дезинфицирующие средства для рук уже раскупили. Она же написала, что «Голливуд», то есть киноиндустрия, закрывается на карантин — она работает в компании, которая продюсировала «1917» и Rocketman. В семье примерно в это же время задумался муж и пошёл искать санитайзер для рук. Через несколько часов нашел в маленькой частной аптеке за $10, хотя обычно он стоит $1.99.

Как ситуация менялась со временем? Какие мероприятия отменили первыми, какие места первыми закрывались?

Сначала в Лос-Анджелесе закончилась туалетная бумага! Вдруг вся лента запестрела фотографиями с пустыми полками. Кому не досталось, стали предлагать выгодный взаимообмен. Потом появилась информация, что школы и детские сады временно закроют для посещения. Компании начали отменять командировки сотрудников, корпорации и банки — присылать письма о принятых санитарных мерах, а на улицах все больше людей стали ходить в масках. Тогда до всех дошло, что дело серьёзное. А 12 и 13 марта, после того как Трамп закрыл границу с Европой, случился продуктовый апокалипсис. За один день раскупили все свежие и замороженные продукты, в городе кончились макароны, консервы и крупы. Официально призыв мэра закрыть фитнес-центры, кинотеатры, ночные клубы и рестораны прозвучал в воскресенье, 15 марта. Накануне, в Беверли Хиллз Starbucks сложил столики и работал только навынос, а местные рестораны обслуживали посетителей исключительно на улице.

17 марта стало известно, что в городе официально запретили все мероприятия численностью от 50 человек, школы и сады закрыты до конца учебного года, а публичный бизнес (кинотеатры, рестораны и ночные клубы) должен закрыться, иначе — штрафы вплоть до тюрьмы. Ещё ввели часы отдельного шопинга для пожилых людей и беременных женщин в продуктовых магазинах.