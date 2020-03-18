Петербурженка села в такси к 83-летнему водителю и решила рассказать о нем в Instagram. За неделю ему собрали деньги на достойную старость

О себе

Я работаю организатором детских праздников. Никогда не просыпаюсь с чувством, что сегодня нужно совершить доброе дело или спасти человечество: все получается стихийно и само собой. Если могу помочь — почему нет. Иногда ничего не стоит уступить место, пропустить вперед, подержать за руку, пошутить, поговорить. Фонда у меня нет, доходы обычные, но быть внимательным и добрым — это просто, на это способен каждый. Все давно началось с собаки из приюта — и сейчас есть несколько спасенных собак, жизнь которых изменилась к лучшему, я регулярно помогаю приюту «Ильинка».

Такси с необычным водителем

Неделю назад я вызвала такси через приложение, увидела, что ждать его придется долго, немного нервничала, потому что опаздывала. Обратила внимание на фотографию водителя — на ней был настоящий дедушка Мазай с огромными белыми бровями. Когда села в машину, мы очень долго не могли поехать: наблюдала, как мужчина неспешно обращался с навигатором и приложением. Потом мы долго не могли повернуть и встроиться в ряд. Я спросила: «Сколько вам лет?» Он кокетливо ответил: «А сколько дашь?» Говорю: «Сегодня моему дедушке исполнилось 84». Оказалось, почти угадала — ему 83. «Только вот мой дедушка не работает в такси. Почему же вы за рулем?» — поинтересовалась.

Он рассказал, что 14 лет был на пенсии, но жизнь вынудила снова пойти работать. Консьержем, охранником или смотрителем не берут. Он продал дачу и купил машину. Работает только с 10:00 до 14:00 — устает. Ему сложно: город и дороги изменились, пришлось научиться пользоваться гаджетами. Один раз он заглох, один — не перестроился в нужный ряд. При этом всю дорогу что-то говорил, я внимательно не вслушивалась, но уже в конце поездки поняла, что что-то происходит и включила камеру. На видео попал только рассказ о том, что у него низкий рейтинг, так как он ездит медленно и аккуратно. Поездка длилась всего минут 15, но мне она запомнилась, так что я выложила сториз с посылом «уважайте старичков». Я не планировала собирать для водителя деньги. Несколько моих друзей написали: «Какая классная история, как бы ему помочь». Я задумалась, скопировала его номер из приложения, увидела, что к телефону привязана карта «Сбербанка» и прислала дедушке 145 рублей — ровно столько стоила наша поездка. Мне не хотелось смутить его пожертвованием. Я и предположить не могла, во что все это выльется.