Неделю назад петербурженка Анастасия Крылова вызвала такси через приложение, а ее водителем стал 83-летний Владимир Константинович. Девушка решила рассказать о нем в сториз в Instagram для своих 2,5 тысяч подписчиков — те захотели помочь дедушке, история стала вирусной, и для таксиста собрали столько денег, что он смог позволить себе уволиться с работы. Теперь он обеспечен до конца своих дней — и уверен, что это главное чудо в его жизни. Анастасия рассказала «Собака.ru», как и почему это стало возможно.
Петербурженка села в такси к 83-летнему водителю и решила рассказать о нем в Instagram. За неделю ему собрали деньги на достойную старость
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Владимир Константинович и Анастасия
О себе
Я работаю организатором детских праздников. Никогда не просыпаюсь с чувством, что сегодня нужно совершить доброе дело или спасти человечество: все получается стихийно и само собой. Если могу помочь — почему нет. Иногда ничего не стоит уступить место, пропустить вперед, подержать за руку, пошутить, поговорить. Фонда у меня нет, доходы обычные, но быть внимательным и добрым — это просто, на это способен каждый. Все давно началось с собаки из приюта — и сейчас есть несколько спасенных собак, жизнь которых изменилась к лучшему, я регулярно помогаю приюту «Ильинка».
Такси с необычным водителем
Неделю назад я вызвала такси через приложение, увидела, что ждать его придется долго, немного нервничала, потому что опаздывала. Обратила внимание на фотографию водителя — на ней был настоящий дедушка Мазай с огромными белыми бровями. Когда села в машину, мы очень долго не могли поехать: наблюдала, как мужчина неспешно обращался с навигатором и приложением. Потом мы долго не могли повернуть и встроиться в ряд. Я спросила: «Сколько вам лет?» Он кокетливо ответил: «А сколько дашь?» Говорю: «Сегодня моему дедушке исполнилось 84». Оказалось, почти угадала — ему 83. «Только вот мой дедушка не работает в такси. Почему же вы за рулем?» — поинтересовалась.
Он рассказал, что 14 лет был на пенсии, но жизнь вынудила снова пойти работать. Консьержем, охранником или смотрителем не берут. Он продал дачу и купил машину. Работает только с 10:00 до 14:00 — устает. Ему сложно: город и дороги изменились, пришлось научиться пользоваться гаджетами. Один раз он заглох, один — не перестроился в нужный ряд. При этом всю дорогу что-то говорил, я внимательно не вслушивалась, но уже в конце поездки поняла, что что-то происходит и включила камеру. На видео попал только рассказ о том, что у него низкий рейтинг, так как он ездит медленно и аккуратно. Поездка длилась всего минут 15, но мне она запомнилась, так что я выложила сториз с посылом «уважайте старичков». Я не планировала собирать для водителя деньги. Несколько моих друзей написали: «Какая классная история, как бы ему помочь». Я задумалась, скопировала его номер из приложения, увидела, что к телефону привязана карта «Сбербанка» и прислала дедушке 145 рублей — ровно столько стоила наша поездка. Мне не хотелось смутить его пожертвованием. Я и предположить не могла, во что все это выльется.
Как история стала вирусной
Я повесила его номер телефона у себя в сториз — сейчас у меня 8000 подписчиков, но тогда было меньше, около 2500. Некоторые из этих людей сделали скриншоты и опубликовали их в своих аккаунтах. Мне начали много писать в директ, я читала эти сообщения, благодарила за переводы, публиковала некоторые из них в сториз. Из-за коронавируса у меня отменились мероприятия, так что было свободное время. Многие говорили «Плачу», я отвечала: «Не реви, мы доброе дело делаем». Потом стали писать огромные истории: «Мой дедушка тоже работал — на заводе», «Сейчас моему деду 94», спрашивали, почему с пенсионерами нельзя как с детьми — не усыновить или удочерить, а удедушковить и убабушковить. Многие переживали, что из-за вируса он находится в группе риска, говорили: «Я скинул ему столько, чтобы он мог не работать».
Сообщений становилось все больше и больше, в какой-то момент прочитать все стало невозможно. Думаю, их было тысяч 10. Репост сделала Алена Водонаева, у нее больше 2 млн подписчиков, написало много блогеров, Флорида из LittleBig, я ей пожелала удачи на «Евровидении» (на момент разговора об отмене «Евровидения» еще не было известно — прим. ред.). Я никого ни о чем не просила — этот снежный ком случился сам по себе. Он прокатился по всему миру: кажется, не осталось ни одного материка, с которого бы дедушке не прислали деньги. Сколько человек в результате сделали пожертвование — я не представляю, но мою первую историю о таксисте посмотрели 40 000 человек. Все вместе мы обеспечили незнакомому деду достойную старость — он уже уволился с работы, чтобы проводить пенсию спокойно. Как он будет распоряжаться деньгами и сколько их собралось — это только его дело, даже я этой информацией не владею. Я просто была случайным попутчиком.
О негативе
В конце каждого второго сообщения мне писали, что нужно опасаться мошенников. Я просила не говорить мне об этом — никаких проблем нет и не было, так что я не вижу смысла переживать об этом. Мы общались с сотрудниками банка, и никаких мошеннических действий не было. Кто-то обвинял меня в том, что я мошенница, якобы деда уже нет в живых, грозили мне тюрьмой. Но боится только тот, кто сделал что-то не то — поэтому я старалась относиться спокойно. После плохого сообщения читала много хороших, пока не становилось лучше.
О реакции дедушки
Владимир Константинович реагировал на происходящее на удивление спокойно, пару раз он заплакал, но в остальном переживает все очень тихо. На мой вопрос о том, какие у него ощущения от произошедшего он сказал: «Я жил-жил, было тяжело, много переезжал, но ничего невероятного не происходило. А в 83 года произошло чудо. Ну, значит не зря жил». Мне кажется, он очень правильно все это воспринял: без истерик и хвалебных речей. Конечно, меня он благодарит, удивляется, как я все это сделала. Я ему показала Instagram, он сказал, что ему тоже нужна там страница, говорит: «Попрошу Алису установить». Я спросила: «Это соседка?», а он: «Нет, бот».
Я ему распечатала около тысячи сообщений из Instagram: скринила, вырезала, отправляла на ноутбук, а оттуда — на принтер. Получилась увесистая папочка. Но когда я принесла листы, то поняла, что и у него на телефоне множество сообщений, он перезванивает звонившим, говорит: «Мне сегодня Ульяновск звонил».
О причинах популярности истории
Мне кажется, что эта история стала популярной, потому что сейчас, когда вокруг кризис и коронавирус, людям было нужно что-то простое и доброе. Дело не во мне, не в дедушке, а во времени. Масштабировать этот опыт я не готова, всем, кто просит меня о помощи сейчас (а таких людей сотни), я отвечаю: «Мне пока деда хватит». Все это очень сложно: я не спала несколько ночей, мне пришлось обработать огромный шквал информации, я переживала, что пропущу что-то важное. Все случившееся — дело случая, и я была бы глупа, если бы поверила, что это можно легко повторить. Но мне кажется, что если каждый человек на своем пути не пройдет мимо хотя бы один раз, то в мире будет сделано очень много добрых дел.
Сбор мы уже закрыли, дедушке денег больше не нужно — но таких, как он, в стране очень много, и мы можем помогать им.
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