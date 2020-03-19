Италия - самая пострадавшая от коронавируса страна Европы на сегодняшний момент и вторая после Китая по числу зараженных в мире. Изначально вирус бушевал только на севере страны, но быстро распространился везде, включая острова. В стране введено чрезвычайное положение, закрыты границы, людям предписано сидеть дома. Бывшая петербурженка, жительница острова Сардиния и автор инстаграм-аккаунта @my_sardinian_diary Наталья Орлова рассказала «Собака.ru» том, как Италия выживает под прессом COVID-19 и как итальянцы не перестают быть итальянцами.
Петербурженка — о карантине в Италии: «закрытые бары, доносы на нарушителей и дикие кабаны в городе»
Первые случаи заражения коронавирусом в Италии были зарегистрированы 30 января. Собственно, жизнь разделилась на «до» и «после». Сначала болезнь медленно распространялась по северу страны, и на Сардинии все происходящее казалось несерьезным и особо не пугало. Многие говорили, что сообщения о вирусе – «фейк ньюс», слышали что-то о заболевших, но их никто не видел. Местные жители были уверены, что их это не коснется: целовались при встрече, ходили в бары на аперитив. Итальянцы – экстраверты, любят большие компании и не стали запираться дома по первому сигналу.
5 марта по всей стране закрылись учебные заведения, в этот же день первый случай заражения зафиксировали на Сардинии. Я учусь в Университете города Сассари, и это известие застало его руководство врасплох. Нас, как и школьников, отпустили на каникулы до 25 марта, но об онлайн-занятиях изначально речи не было – просто отпустили. Студенты ликовали! Потом, когда стало ясно, что ситуация затягивается, о дистанционном обучении все-таки задумались. Проблему решали долго – первая онлайн-лекция прошла только 16 марта.
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Пустынная набережная озера Гарда. Автор - Наталья Орлова
Тем временем на севере страны продолжало расти число заболевших. 7 марта президент Серджо Маттарелла объявил карантин в одиннадцати «красных зонах» — регионах, где коронавирус бушевал сильнее всего. В этот момент северяне рванули на свои «дачи», летние дома на юге Италии, чтобы переждать эпидемию. Естественно, это привело к хаосу и расползанию вируса по всей стране. Сами судите – после этого «великого переселения» один из прибрежных городков на Сардинии за два дня разросся на 16 тысяч человек!
При этом южане, конечно, были обеспокоены происходящим, но привычек не меняли вообще – всё те же вечеринки, всё те же поцелуи при встрече.
Стало сложнее перемещаться внутри страны. Мой муж работает в Южном Тироле, на границе с Австрией. После выступления президента мы стали искать для него билеты домой, на Сардинию и цены на них подскочили до 280 евро, при том, что в «мирное» время – максимум 150. В итоге мужу пришлось проехать полстраны до ближайшего «безопасного» аэропорта!
Было видно, что к чрезвычайной ситуации не готов никто. В аэропортах не было никакого контроля, никто не спрашивал, откуда и куда летят пассажиры. По прилёту на Сардинию мой муж сам позвонил врачу и рассказал, что приехал из зоны, близкой к опасной, но у него даже не взяли контактные данные, просто поинтересовались самочувствием.
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Фото - Наталья Орлова
12 марта «красной зоной» стала уже вся Италия. Прекратилось транспортное сообщение с другими странами, передвижение между городами тоже запретили. Нельзя было даже выходить из дома. Каждый покинувший жилище должен иметь при себе заполненный документ с чётко прописанным мотивом, адресом и временем выхода на улицу. За нарушение — штраф в 300 евро. Можно выйти только по необходимости. Например, за покупками в ближайший супермаркет, в аптеку или на прогулку с собакой в радиусе 300 метров. Полиция проверяет абсолютно всех.
Кстати, в моем городе появились активисты, которые пишут доносы на нарушителей карантина. Иногда доходит до абсурда. Одна дама пожаловалась на девушку, которая выходила из машины с плачущим младенцем на руках, положила его в коляску и прошлась взад-вперед, чтобы успокоить ребенка. Так что улицы пусты. В Сассари этим уже воспользовались кабаны, которые вышли из леса, дошли до центра города, раскопали все газоны и спокойно вернулись обратно.
Что происходит сейчас? Закрыты бары, рестораны, кинотеатры, театры. Работают супермаркеты, магазин стройматериалов, автосервисы. Проблем с продуктами нет вообще, туалетная бумага в изобилии.
Почта, отделения банков и социальные службы продолжают работать, но в сокращенном режиме, офисы переводят на удалёнку. На полных мощностях трудятся службы доставки: рестораны не пускают посетителей, но кухня работает на вынос.
С экономикой все печально. Без работы остались почти три миллиона человек, а это почти 14% всех трудоустроенных итальянцев. Италия даст отсрочку по выплатам всем, у кого есть ипотека и кредиты. Говорят о возможной отсрочке платежей за коммунальные услуги, но официального распоряжения пока не было.
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Пустынная площадь Дуомо в Милане незадолго до введения полного запрета на выход на улицу
Итальянцы не поддаются унынию. В соцсетях появился хэштег #iorestoacasa («я остаюсь дома»). Люди показывают, как проводят время дома: кто-то построил трон из туалетной бумаги, кто-то катается на велосипеде по гостиной.
Каждый день в 18:00 все выходят на балконы и поют, включают музыку или играют на музыкальных инструментах. Это очень бодрит. Дети рисуют плакаты «tutto andra’ bene” – «все будет хорошо» и вывешивают их на улицы. В городах люди выходят на балконы и громко аплодируют в благодарность медикам, которые сейчас работают на грани своих возможностей, они стали настоящими национальными героями.
Семья для итальянца-святое! Все воспринимают необходимость оставаться дома как возможность провести время с родными и близкими. Я уверена, к декабрю 2020 года в Италии будет бум рождаемости. Сейчас ситуация печальная, но все здесь абсолютно убеждены, что все разрешится и будет по-старому.
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