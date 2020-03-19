Петербурженка — о карантине в Италии: «закрытые бары, доносы на нарушителей и дикие кабаны в городе»

Тем временем на севере страны продолжало расти число заболевших. 7 марта президент Серджо Маттарелла объявил карантин в одиннадцати «красных зонах» — регионах, где коронавирус бушевал сильнее всего. В этот момент северяне рванули на свои «дачи», летние дома на юге Италии, чтобы переждать эпидемию. Естественно, это привело к хаосу и расползанию вируса по всей стране. Сами судите – после этого «великого переселения» один из прибрежных городков на Сардинии за два дня разросся на 16 тысяч человек!

При этом южане, конечно, были обеспокоены происходящим, но привычек не меняли вообще – всё те же вечеринки, всё те же поцелуи при встрече.

Стало сложнее перемещаться внутри страны. Мой муж работает в Южном Тироле, на границе с Австрией. После выступления президента мы стали искать для него билеты домой, на Сардинию и цены на них подскочили до 280 евро, при том, что в «мирное» время – максимум 150. В итоге мужу пришлось проехать полстраны до ближайшего «безопасного» аэропорта!

Было видно, что к чрезвычайной ситуации не готов никто. В аэропортах не было никакого контроля, никто не спрашивал, откуда и куда летят пассажиры. По прилёту на Сардинию мой муж сам позвонил врачу и рассказал, что приехал из зоны, близкой к опасной, но у него даже не взяли контактные данные, просто поинтересовались самочувствием.