Коронавирус — прямую трансляцию о нем читайте тут — перевел Петербург и Москву в режим повышенной готовности, отменены десятки рейсов, а Россия закрывает границы с 18 марта по 1 мая. Собрали всю информацию о правилах возврата билетов у крупных авиакомпаний, перевозчиков и отельных сетей.
Коронавирус: куда сдавать билеты и как отменять забронированное жилье?
Как вернуть авиабилеты у популярных перевозчиков?
«Аэрофлот»
С 16 марта компания отменила все рейсы в Европу из Петербурга, а также большую часть рейсов из Москвы — остаются только перелеты в столицы европейских государств. Но улететь туда все равно не получится: Евросоюз закрыл въезд на свою территорию для всех иностранцев. Поэтому на сайте перевозчика вы можете оформить вынужденный возврат на отмененные рейсы либо переоформить билеты на другие рейсы с кодом SU на даты до 31 декабря 2020 по тому же маршруту. Кстати, есть возможность изменить маршрут с доплатой.
Если у вас есть билеты с вылетом с 16 марта по 31 мая, и вы попадаете под ограничения страны назначения, отправления или трансфера, то есть под запрет на въезд, транзит, выезд или если есть угроза принудительного карантина, то у вас есть следующие опции:
— переоформить билет по тому же маршруту на другие даты до 31 декабря.
— переоформить билет на другие направления. Разницу в стоимости нужно будет оплатить.
— оформить вынужденный возврат билетов
Если ваш вылет был запланирован до 20 марта 2020, то все это вы можете сделать без штрафных санкций до 30 апреля. Если вылет был запланирован после 21 марта, то вы можете сделать это без штрафных санкций в течение всего срока действия билета.
«Победа»
Несмотря на то что все билеты лоукостера считаются невозвратными, с 7 марта компания ввела опцию возврата билетов с пошлиной 499 рублей. Оформить его можно минимум за 48 часов до вылета.
S7
Билеты компании на отмененные рейсы в Китай по 31 марта можно вернуть или обменять на другие даты с вылетом до 31 мая 2020. Билеты в Южную Корею до 3 марта можно только сдать.
На билеты в Европу с датами 10 марта — 31 мая можно оформить возврат полной стоимости, поменять билет на чартерный или на более поздние даты до 31 мая. А также можно изменить маршрут в пределах Европы.
Также вы можете оплатить сбор в 1000 рублей и вернуть деньги за билеты на любые направления, купленные с 5 марта по 10 апреля этого года. Оформить возврат нужно не позднее 40 минут до вылета.
Lufthansa Group
Компании разрешают пассажирам поменять любые билеты, которые были куплены до 5 марта с датами вылета с 5 марта по 30 апреля. При разнице в стоимости нужно будет доплатить. Вынужденный возврат работает только для отмененных рейсов.
Utair
На отмененные рейсы Utair можно оформить вынужденный возврат без каких-либо комиссий.
«Уральские авиалинии» возвращают деньги за отмененные рейсы в Китай с вылетом по 28 марта. Билеты в страны Европейского союза (вылет с 16 марта по 30 апреля) можно сдать за полную стоимость или обменять их по тому же маршруту (вылет с 1 мая по 30 июня, или с 1 октября по 20 декабря).
Из-за карантина в Израиле билеты, приобретенные до 10 марта (вылет с 10 марта по 5 апреля), можно сдать, а также переоформить на другие даты или направления.
Turkish Airlines
Компания разрешает без штрафов и доплат однократно поменять любые билеты, приобретенные до 12 марта. Можно поменять билеты в рамках одной зоны, например, вместо одного европейского города выбрать другой.
Если у вас билеты в Израиль, которые вы купили до 10 марта (дата вылета с 10 по 31 марта 2020), то можно переоформить на другую дату с вылетом до 31 мая. Поменять нужно до 11 апреля. Кроме того, можно выбрать дату после 31 мая или оформить полный возврат.
Наземные перевозчики
«РЖД»
«Российские железные дороги» разрешили возвращать даже «невозвратные» билеты, правда, придется заплатить обычную для компании комиссию в 210 рублей. Это же распространяется на поезда «Аллегро».
Lux Express
Компания отменила часть рейсов из Москвы и Петербурга, а также рейсы внутри Европы. Со всеми, у кого были приобретены билеты на эти рейсы, компания обещает связаться в ближайшее время.
Если вы купили билеты на рейсы, которых нет в списке по ссылке, то можете переоформить их на новые даты с отправлением до 31 декабря. Кроме того, в Lux Express Lounge временно нельзя получить наушники, воду и закуски, зато на борту теперь продают дезинфицирующие средства для рук.
Ecolines
Если вы приобрели билеты в страну, которая закрыла свои границы, то компания переоформит билеты с открытой датой.
Круизы
Почти все круизные компании приостановили новые путешествия на срок от нескольких недель. Stpeterline, которая владеет паромом «Принцеса Анастасия» входит в их число, пока не дает комментариев, обещая опубликовать всю информацию 17 марта не позднее 18:00.
Жилье
Airbnb разрешил гостям и хостам отменять брони без штрафов. Речь идет о бронированиях на даты с 14 марта по 14 апреля, которые были сделаны до 14 марта.
Если вы бронировали апартаменты, отель или хостел через Booking.com, то возврат денег и штрафные санкции зависят от отеля. Сервис посоветовал гостиницам возвращать предоплату и отказаться от штрафов, если гость не может воспользоваться бронью из-за коронавируса.
Hilton позволяет отменить все бронирования, даже невозвратными за 24 часа до заезда. Эта опция доступна до 30 апреля.
Marriott разрешает отменить любые бронирования до 30 апреля.
Hyatt дает возможность изменить или отменить любое бронирование, сделанное до 13 марта, если даты этого бронирования приходятся на период с 14 марта по 30 апреля. Эта возможность распространяется также на предоплаченные и невозвратные бронирования.
Radisson позволяет отменять предоплаченные бронирования до 31 марта в Китае, Южной Корее, Японии, Иране и Италии.
В какие страны уже запретили въезд?
Австралия, Бахрейн, Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Малайзия, Мальдивы, Сингапур, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Черногория, Шри-Ланка и Япония не допускают в страну людей, которые прибыли из стран с высоким количеством случаев заражения.
Украина и страны Евросоюза запретили въезд всем иностранным гражданам, а США — всем гражданам Евросоюза и Великобритании.
Грузия, Египет, Израиль, Казахстан, Китай помещают всех или тех, кто прибыл из стран с высоким количеством случаев заражения на карантин.
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