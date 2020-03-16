Коронавирус: куда сдавать билеты и как отменять забронированное жилье?

Как вернуть авиабилеты у популярных перевозчиков?

«Аэрофлот»

С 16 марта компания отменила все рейсы в Европу из Петербурга, а также большую часть рейсов из Москвы — остаются только перелеты в столицы европейских государств. Но улететь туда все равно не получится: Евросоюз закрыл въезд на свою территорию для всех иностранцев. Поэтому на сайте перевозчика вы можете оформить вынужденный возврат на отмененные рейсы либо переоформить билеты на другие рейсы с кодом SU на даты до 31 декабря 2020 по тому же маршруту. Кстати, есть возможность изменить маршрут с доплатой.

Если у вас есть билеты с вылетом с 16 марта по 31 мая, и вы попадаете под ограничения страны назначения, отправления или трансфера, то есть под запрет на въезд, транзит, выезд или если есть угроза принудительного карантина, то у вас есть следующие опции:

— переоформить билет по тому же маршруту на другие даты до 31 декабря.

— переоформить билет на другие направления. Разницу в стоимости нужно будет оплатить.

— оформить вынужденный возврат билетов

Если ваш вылет был запланирован до 20 марта 2020, то все это вы можете сделать без штрафных санкций до 30 апреля. Если вылет был запланирован после 21 марта, то вы можете сделать это без штрафных санкций в течение всего срока действия билета.

«Победа»

Несмотря на то что все билеты лоукостера считаются невозвратными, с 7 марта компания ввела опцию возврата билетов с пошлиной 499 рублей. Оформить его можно минимум за 48 часов до вылета.

S7

Билеты компании на отмененные рейсы в Китай по 31 марта можно вернуть или обменять на другие даты с вылетом до 31 мая 2020. Билеты в Южную Корею до 3 марта можно только сдать.

На билеты в Европу с датами 10 марта — 31 мая можно оформить возврат полной стоимости, поменять билет на чартерный или на более поздние даты до 31 мая. А также можно изменить маршрут в пределах Европы.

Также вы можете оплатить сбор в 1000 рублей и вернуть деньги за билеты на любые направления, купленные с 5 марта по 10 апреля этого года. Оформить возврат нужно не позднее 40 минут до вылета.

Lufthansa Group

Компании разрешают пассажирам поменять любые билеты, которые были куплены до 5 марта с датами вылета с 5 марта по 30 апреля. При разнице в стоимости нужно будет доплатить. Вынужденный возврат работает только для отмененных рейсов.

Utair

На отмененные рейсы Utair можно оформить вынужденный возврат без каких-либо комиссий.

«Уральские авиалинии» возвращают деньги за отмененные рейсы в Китай с вылетом по 28 марта. Билеты в страны Европейского союза (вылет с 16 марта по 30 апреля) можно сдать за полную стоимость или обменять их по тому же маршруту (вылет с 1 мая по 30 июня, или с 1 октября по 20 декабря).

Из-за карантина в Израиле билеты, приобретенные до 10 марта (вылет с 10 марта по 5 апреля), можно сдать, а также переоформить на другие даты или направления.

Turkish Airlines

Компания разрешает без штрафов и доплат однократно поменять любые билеты, приобретенные до 12 марта. Можно поменять билеты в рамках одной зоны, например, вместо одного европейского города выбрать другой.

Если у вас билеты в Израиль, которые вы купили до 10 марта (дата вылета с 10 по 31 марта 2020), то можно переоформить на другую дату с вылетом до 31 мая. Поменять нужно до 11 апреля. Кроме того, можно выбрать дату после 31 мая или оформить полный возврат.