Обязательное ношение масок, очередь в аптеку и запасы пива — петербуржец о карантине в Чехии

Забавно, но в пятницу, 13 марта, когда ЧС уже было введено, все бары и рестораны были переполнены — люди ломанулись пить пиво. Видя такую ситуацию, в ночь с пятницы на субботу чешское правительство постановило полностью закрыть все рестораны и магазины за исключением продуктовых, аптек, онлайн магазинов и некоторых других жизненнонеобходимых сфер. Если в субботу было еще достаточно людей на улицах, то в воскресенье город уже выглядел опустевшим, включая общественный транспорт. Некоторые рестораны приспособились — поставили лавки при входе и официантки в масках и перчатках принимали заказы на еду и пиво с собой. Удивительно, что много аптек закрылось: у меня на районе где их было обычно 5-6 в 10 минутах ходьбы, осталась работать ровно одна — и перед ней стоит очередь. В саму аптеку пускают не больше двух людей за раз — остальные стоят на улице подальше. На аптеках висят объявления о том что ни масок ни антисептиков в продаже нет, также на аптеках везде информация о коронавирусе и о действиях которые надо предпринять, если вы почувствовали себя заболевшим.

Знакомые присылают фотографии пустых полок — но это в отдельных районах и магазинах, потому как в магазинах вокруг моего дома с продуктами все в порядке: есть и мясо ,и макароны, и туалетная бумага. Но в оптовых магазинах действительно были выкуплены запасы макарон — возможно для продажи их в розничных точках. Забавный факт — многие жители Праги массово закупались пивом, я тоже не исключение: взял три ящика, в расчете на то, что приедут друзья из Петербурга и Лондона, а посещение ресторанов ограничат — но им авиакомпании отменили полеты в связи с закрытием границы Чехии. Теперь есть пивной запас на время домашнего карантина