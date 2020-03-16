Все страны ЕС закрыли свои границы и постепенно вводят карантин для жителей: первой стала Италия, за ней последовали Испания и Чехия, в который первый случай заражения коронавирусом зафиксировали всего две недели назад. Программист из Петербурга Кирилл Лихтарович, работающий в Праге рассказал «Собака.ru» о том, как развивались события в стране и как это отразилось на быте жителей чешской столицы. Спойлер: все теперь обязаны ходить в масках.
Обязательное ношение масок, очередь в аптеку и запасы пива — петербуржец о карантине в Чехии
За пару дней до того, как в стране появились первые больные коронавирусом, часть жителей уже закупала консервы и товары длительного хранения на несколько недель — в соседней Австрии зафиксировали первый случай, в Италии было 244 заболевших и летать туда МИД Чехии не рекомендовал. Премьер-министр Чехии выступил с обращением, призвав граждан не паниковать и не закупать продукты впрок — полки с макаронами в некоторых магазинах уже были пустыми.
Первые три случая заражения коронавирусом в Чехии зафиксировали 1 марта — на следующий день власти прекратили авиасообщение с Северной Италией и Южной Кореей. При этом оказалось, что порядка 25 тысяч жителей Чехии на выходных были в «опасных» странах, из них 24 тысячи — в Италии. Тогда же оказалось, что один из заболевших — профессор ВУЗа, до появления симптомов он три дня успел поработать в университете, поэтому два университета закрылись на карантин. В школах детей опрашивали учителя — если кто-то недавно вернулся из-за границы, то его отправляли на карантин. Я работаю в IT компании Veeam software, наши hr-специалисты сразу рекомендовали сотрудникам отменить командировки и самоизолироваться на две недели тем, кто недавно вернулся из других стран. Мою командировку в Петербург отменили, а я начал работать из дома, так как в тот день вернулся из России.
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Полки с макаронами в пражских магазинах 28 февраля. Фото: Shutterstock
Появление коронавируса в Чехии немного испугало, но через два дня власти сделали первые конструктивные шаги для предотвращения эпидемии: двери в трамваях и метро начали открывать автоматически, а не нажатием кнопки, как раньше. На коронавирус в первые дни проверили 236 человек. 6 марта премьер-министр Андрей Бабиш призвал жителей Чехии не посещать Италию, а тех, кто все же планирует поехать туда, попросил оставаться дома в течение 14 дней после возвращения. Уже через несколько часов чешское правительство ввело обязательный карантин для всех, прибывших из Италии, за нарушение которого грозит штраф до 3 миллионов крон (более 9 миллионов рублей). Премьер-министр заявил: «К сожалению мы уже видели, что некоторые наши соотечественники малоответственные. Но мы не можем допустить, чтобы у нас произошло то же, что и в Италии. Эта превентивная мера необходима, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение коронавируса в Чешской Республике». На тот момент в стране было 19 зараженных.
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Опустевший аэропорт им. Вацлава Гавела перед закрытием Чехии своих границ. Фото: Антон Литвин
10 марта в Италии ввели карантин, на следующий день в Чехии отменили занятия во всех школах, техникумах и ВУЗах, сделав исключение для детских садов. Кроме того запретили все массовые мероприятия больше 100 человек и закрыли государственные замки и крепости. На тот момент в стране суммарно был диагностирован 91 случай заражения вирусом, а ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Глядя на происходящее я решил не ехать на работу и поработать из дома, но буквально в течении часа всем коллегам разрешили работать удаленно, если в этом есть необходимость. Видимо, пример Google и других американских IT компаний убедил руководство. На тот момент, эпидемия коронавируса не особо меня касалась, как и большинства жителей республики. Все изменилось 12 марта: оказалось, что зараженные есть во всех регионах, главный санитарный врач была отправлена в отставку, так как у нее не оказалось эпидемиологического образования, и наконец — в стране объявили чрезвычайное положение. Это значило запрет на все мероприятия больше 30 человек, закрытие спортклубов, кинотеатров, бассейнов, музеев и т.д., запрет барам и ресторанам работать после 20:00. 13 марта правительство резко ужесточило меры и объявило, что границы Чехии закроются 16-го числа: граждане и обладатели ПМЖ и ВНЖ не могут выехать за территорию, а туристы въехать. В тот же момент в магазинах народ начал массово скупать продукты с длительным сроком хранения: макароны и 4-х слойная туалетная бумага стала дефицитом. Число пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 141.
Забавно, но в пятницу, 13 марта, когда ЧС уже было введено, все бары и рестораны были переполнены — люди ломанулись пить пиво. Видя такую ситуацию, в ночь с пятницы на субботу чешское правительство постановило полностью закрыть все рестораны и магазины за исключением продуктовых, аптек, онлайн магазинов и некоторых других жизненнонеобходимых сфер. Если в субботу было еще достаточно людей на улицах, то в воскресенье город уже выглядел опустевшим, включая общественный транспорт. Некоторые рестораны приспособились — поставили лавки при входе и официантки в масках и перчатках принимали заказы на еду и пиво с собой. Удивительно, что много аптек закрылось: у меня на районе где их было обычно 5-6 в 10 минутах ходьбы, осталась работать ровно одна — и перед ней стоит очередь. В саму аптеку пускают не больше двух людей за раз — остальные стоят на улице подальше. На аптеках висят объявления о том что ни масок ни антисептиков в продаже нет, также на аптеках везде информация о коронавирусе и о действиях которые надо предпринять, если вы почувствовали себя заболевшим.
Знакомые присылают фотографии пустых полок — но это в отдельных районах и магазинах, потому как в магазинах вокруг моего дома с продуктами все в порядке: есть и мясо ,и макароны, и туалетная бумага. Но в оптовых магазинах действительно были выкуплены запасы макарон — возможно для продажи их в розничных точках. Забавный факт — многие жители Праги массово закупались пивом, я тоже не исключение: взял три ящика, в расчете на то, что приедут друзья из Петербурга и Лондона, а посещение ресторанов ограничат — но им авиакомпании отменили полеты в связи с закрытием границы Чехии. Теперь есть пивной запас на время домашнего карантина
Поздно вечером в воскресенье, 15 марта, в Чехии ввели карантин на 10 дней. Что это значит? Покидать дом теперь можно только для похода на работу, неотложного посещения родственников и покупке базовых товаров — продукты, лекарства, товары для животных, бензина. Кроме того разрешается посещать поликлиники, административные учреждения для решения неотложных бюрократических вопросов, похороны. Гулять с ребенком и собакой тоже можно, да и вообще прогулки в парке и лесу не запрещены. Со вторника всем без исключения пассажирам нельзя будет заходить в общественный транспорт Праги без надетой на лицо медицинской маски, шарфа или любой другой защиты для рта и носа.
Пока министр внутренних дел Чехии говорит, что полиция не будет проверять действительно ли человек идет на работу или в магазин, но будут следить, чтобы люди бесцельно не стояли на улицах, не собирались в большие группы и не устраивали дома вечеринки с участием десятков человек. Главное, чего хотят сейчас в стране — чтобы люди осознали серьезность ситуации и не допустить итальянского сценария. Мой коллега сегодня выезжал в город — патрулей на улице не видел, наверняка они есть, но не в большом количестве. Все главные пражские достопримечательности — Карлов мост и Староместская площадь опустели. В одном из краев республики — Оломуцком — сегодня изолировали 21 населенный пункт, в изоляции оказалось 24 тысячи человек. Теперь из них нельзя выезжать и въезжать.
Я считаю, что если человек остается на домашнюю изоляцию — то важно соблюдать чистоту и порядок в доме и быть опрятным, хотя вас никто не увидит. Эти действия сохранят цивилизованность и к концу карантина вы не превратитесь в немытого и небритого дикаря выбравшегося из леса. Вспомните, о похожих ситуациях писали классики — Даниель Дефо с его Робинзоном Крузо, Жюль Верн — с Таинственным островом и многие другие.
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